Blizzard continue de faire des petits

Les anciens de Blizzard continuent de monter des nouveaux studios. Après Dreamhaver, Moonshot Games, Secret Door Games Frost Giant Studios et Warchief Gaming , on vient d'apprendre la création de Lightforge Studio . Les co-fondateurs ont fait leurs armes chez Blizzard mais aussi chez Epic Games et Riot Games. L'intégralité des 11 personnes du studio bossera à distance et Lightforce a reçu 5 millions de dollars venant d'investisseur commeGalaxy Interactive, NetEase Games, Dreamhaven, Maveron et 1UP Ventures.Selon le PDG du studio Matt Schembari, le studio va tenter de révolutionner le jeu de rôle en combinant des éléments de Minecraft et de Roblox avec le JDR papier donc ça sent le truc à base de contenu utilisateur. Pendant ce temps Blizzard s'est rappelé qu'ils développaient Overwatch 2 et vont donc en montrer un gros morceau aujourd'hui à 21H