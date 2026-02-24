ACTU
BLACKWOOD : une journée ordinaire pour un type qui ne l’est pas
par Buck Rogers, email
La première et seule fois que l’on avait parlé de BLACKWOOD, c’était en octobre de l’année dernière. On rappelle brièvement que ce sera un jeu d’action à la troisième personne à la sauce gun fu. Vous serez Anton Blackwood, gérant d’une boutique de DVD à Brooklyn le jour, et assassin la nuit, dans le New York de 2012. Si on revient sur le sujet, c’est que l’on a une nouvelle bande-annonce à se mettre sous la dent.
Elle montre principalement les futures taches quotidiennes la journée, entre se traîner hors du lit, se préparer, et vous occuper de votre affaire légale. La couverture idéale, c’est plus bas dans le sous-sol du magasin, que vous vous entraînerez à fracasser des têtes, que vous ferez vos emplettes concernant votre armement, et surtout que vous récupérerez votre équipement. La vidéo finit par un bref gunfight, et vu les saccades, ils ont bien fait de préciser que le jeu est toujours en alpha.
N’hésitez pas à visionner le carnet des développeurs ci-dessous, ou bien d’aller directement sur la chaine YouTube d’AttritoM7 Productions, si vous voulez voir d’autres étapes du développement. BLACKWOOD est toujours attendu sur Steam pour le troisième trimestre 2026.
