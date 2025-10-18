ACTU
[MàJ] Nouveau jeu : Blackwood
par Buck Rogers, email
AttritoM7 Productions est un studio indépendant bangladais à qui l’on doit le sympathique Zero Hour, un jeu très proche de SWAT 4. Cette fois, avec leur nouveau titre Blackwood, ils se tournent à nouveau vers l’action, mais à la troisième personne, dans un thriller cinématographique à la sauce gun fu.
Dans le New York de 2012, le jour, vous êtes Anton Blackwood, gérant d’une boutique de DVD à Brooklyn. La nuit, vous êtes un assassin vachement énervé. On pardonnera aux animations d’être parfois un peu rigides, car les affrontements semblent être très pêchus. Rien de plus à se mettre sous la dent, mis à part la bande-annonce ci-dessous et une arrivée prévisionnelle de Blackwood sur Steam pour le troisième trimestre 2026.
MàJ : Nos confrères d’IGN ont publié une vidéo avec un peu de gameplay du jeu Blackwood. Comme on le pressentait, c’est rigide, mais nerveux. On n’est pas plus éclairé sur comment se déclencheront les exécutions "gun fu", en revanche contrairement à ce que je pensais il y aura bien du corps-à-corps, mais ça me semble un peu mou. Restons indulgents, le jeu doit être en alpha, sans compter le fait, on le rappelle, qu’il s’agit d’une production indépendante.
Dans le New York de 2012, le jour, vous êtes Anton Blackwood, gérant d’une boutique de DVD à Brooklyn. La nuit, vous êtes un assassin vachement énervé. On pardonnera aux animations d’être parfois un peu rigides, car les affrontements semblent être très pêchus. Rien de plus à se mettre sous la dent, mis à part la bande-annonce ci-dessous et une arrivée prévisionnelle de Blackwood sur Steam pour le troisième trimestre 2026.
MàJ : Nos confrères d’IGN ont publié une vidéo avec un peu de gameplay du jeu Blackwood. Comme on le pressentait, c’est rigide, mais nerveux. On n’est pas plus éclairé sur comment se déclencheront les exécutions "gun fu", en revanche contrairement à ce que je pensais il y aura bien du corps-à-corps, mais ça me semble un peu mou. Restons indulgents, le jeu doit être en alpha, sans compter le fait, on le rappelle, qu’il s’agit d’une production indépendante.