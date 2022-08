Black Myth: Wu Kong nous présente sa pérégrination

La première vidéo de huit minutes, publiée par NVIDIA , présente du gameplay, en 4K, ray tracing, DLSS et tout le tintouin. On voit bien que le jeu ne réinvente pas la roue, qu'il y a parfois de légers problèmes avec les hitboxes, mais c'est nerveux, c'est fluide et très inspiré des Souls. On a aussi une meilleure idée du bestiaire, de la diversité de la jouabilité, et les décors sont toujours somptueux à défaut d'être très variés. Voilà qui est très prometteur, et qui devrait ravir les fans du genre.

La deuxième et troisième vidéos sont quant à elles publiées par la chaine dédiée au jeu, on a le droit ainsi à six minutes d'une cutscence avec de nouveaux protagonistes et un extrait de l'OST du futur titre. A défaut d'inventivité dans la réalisation de la cinématique, soyons quand même bien indulgent car il s'agit d'une simple scène de dialogues, cela a au moins le mérite d'être sobre, propre, et d'avoir réussi à capter à mon sens, bien que non expert de la période, l'ambiance de la Chine féodale. De plus, il n'y aura peut-être pas besoin non plus de mettre les petits plats dans les grands, car si le reste de la bande originale est de la même qualité que le passage présenté ci-dessous, cela devrait contribuer grandement à avoir une belle atmosphère dans ce jeu au personnage atypique.

On attend toujours Black Myth: Wu Kong pour 2023, sur PC, PS5 et Xbox Series. Il est toujours prévu cependant sur PS4 et Xbox One également, bien que là je sois un peu plus sceptique.