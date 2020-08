Regardez la vidéo jusqu'au bout. Ca commence doucement et ça monte en puissance jusqu'à un final en apothéose. L'inspiration Sekiro est forte mais Black Myth est son propre animal sans faux jeu de mot.

"Salut on est Game Science Studio ! On est un studio chinois fondé par des anciens de Tencent. Voici la bande-annonce de notre nouveau jeu, Black Myth: Wu Kong.-Pff encore un free-to-play.-Non ce sera un AAA classique pour PC et consoles.-Sur quoi vous avez copié cette fois?-Sur la littérature chinoise du 16ème siècle. On joue le rôle du Roi Singe.-OK mais niveaux graphismes ?-On utilise la dernière version de l'UE4. On s'est bien lâché niveaux particules et effets de cheveux/poils.-Et vous avez quoi pour l'instant ? Trois screenshots et un communiqué de presse en mandarin ?-On a une vidéo de 13 minutes de gameplay.-Bon OK je regarde"