Bilan de la Xbox au Japon

Xbox : 472 992

Xbox 360 : 1 616 1289

Xbox One : 114 831

Xbox Series X/S : 142 024

Dead or Alive 3 (217 149)

Dead or Alive Xtreme Beach Volleyball (127 576)

Halo (76 963)

Dead or Alive Ultimate (62 890)

Ninja Gaiden (56 544)

Star Ocean 4 (208 521)

Tales of Vesperia (204 305)

Blue Dragon (203 740)

The Last Remnant (154 493)

Kinect Adventures (154 217)

Titanfall (43 717)

Kinect Sports Rivals (25 090)

Halo: The Master Chief Collection (18 876)

Dead Rising 3 (13 987)

Forza Motorsport 5 (13 140)

Le magazine Famitsu a fait un article dédié à la Xbox pour les 20 ans de cette dernière et on y trouve les chiffres de vente des différents modèles au Japon. Les voici donc :Au total, 2,3 millions de Xbox ont été vendues au Japon depuis l'arrivée de Microsoft sur le marché. C'est peu. C'est un million de moins que la Wii U.On a aussi le top 5 des chiffres des ventes des jeux par console.Xbox :C'est le carton plein pour Tecmo.Xbox 360 :Sans trop de surprise, les japonais aiment les J-RPG. Et si vous demandez où est Lost Odyssey, il est neuvième des ventes avec 109 517 exemplaires vendus.Xbox One :L'absence de jeux japonais et de grosses exclus a été fatal pour la console. Honnêtement on est surpris qu'après cela Microsoft n'ait pas tout simplement abandonné le Japon. Les Serie X/S se vendent mieux que la One mais 10 fois moins vite que la PS5. Entre le marketing, la distribution, la localisation des jeux first party, le support aux développeurs... Il y a peu de chance que MS fasse un centime de bénéfice au Japon.