Les bonnes résolutions du Steam Deck

L'un des reproches les plus souvent adressés au Steam Deck, c'est son écran bêtement bloqué à 60 Hz comme il y a quinze ans. Avec une telle dalle, vous avez le choix entre forcer pour maintenir 60 FPS constamment, au prix de détails rabotés et d'une autonomie qui prend un grand coup derrière la tête, vous résigner à du 30 FPS mais dans ce cas vous auriez aussi bien fait d'acheter une Switch, ou encore laisser le framerate faire sa vie, et tant pis pour le tearing et la pacing qui donnera une sensation d'animations en permanence saccadées.Toutefois, cette situation pourrait bientôt changer comme le montre The Phawx dans sa dernière vidéo . Grâce à un petit utilitaire, il a en effet pu forcer l'écran à baisser son taux de rafraichissement à 40 Hz. Ainsi, les jeux qui n'arrivaient pas à atteindre 60 FPS constamment et tournaient autour des 45, n'auront aucun problème à tenir les 40 FPS et ainsi à être parfaitement synchronisés avec le rafraichissement de la dalle.L'inconvénient, c'est que cette bidouille ne fonctionne pour l'instant que sous Windows. Mais si l'on en croit Pierre-Loup Griffais de chez Valve , il semblerait que Gaben et ses troupes soient en train de plancher sur une solution similaire pour SteamOS qui pourrait arriver "bientôt" (ne vous enflammez pas trop, on parle quand même de Valve). Une bien bonne nouvelle pour tous les possesseurs de Steam Deck, et il nous tarde de voir ce que Valve réserve à sa petite machine dans les mois à venir.