ACTU
Beyond The Plastic Wall : un univers mélancolique entre émotion et contemplation
par Buck Rogers, email
Après le jeu toujours en développement Knuckle Paradise, décidément, on peut dire que ces dernières années ARTE France s’est progressivement imposé comme un acteur culturel atypique du jeu vidéo européen, soutenant des productions indépendantes à forte identité artistique. Comme ici maintenant, avec Beyond The Plastic Wall qui rejoint cette ligne éditoriale, dans un projet misant avant tout sur l’ambiance, la narration et la portée symbolique plutôt que sur le spectaculaire pur.
Le moins que l’on puisse dire est que sa direction artistique en pixel art 2,5D est saisissante et son atmosphère mélancolique. Ainsi, le titre s’impose comme des plus intrigants, à travers sa bande-annonce où Motvind Studios dévoile une aventure narrative où exploration, mécanique et émotion semblent intimement liées, où son identité visuelle forte ne laisse pas indifférent.
Prévu pour 2026 sur Steam, le jeu nous place dans la peau d’une jeune récupératrice parcourant un continent en décomposition, entre archipels désertés, cimetières de machines et mégalopole tentaculaire. Le studio suédois décrit sa future œuvre comme un atmospheric narrative puzzler, mêlant à la fois énigmes mécaniques, narration environnementale et choix narratifs.
Le titre mélange pixel-art, décors 3D et effets de lumière très travaillés pour produire cette esthétique hybride qui émerge de plus en plus parmi les jeux indépendants actuels. Oui, depuis plusieurs années, la scène indépendante narrative cherche à dépasser le simple walking simulator et proposer de véritables interactions émotionnelles, que ce soit avec les décors comme avec les systèmes de jeu.
Ici justement, Beyond The Plastic Wall semble vouloir trouver cet équilibre délicat entre raconter une histoire forte et garder une dimension ludique. Reste maintenant à voir si le jeu saura transformer cette promesse esthétique en expérience mémorable, car ces derniers temps le marché commence un peu à saturer de jeux narratifs à l’identité visuelle forte. Qui qu’il en soit, le titre fait d’ores et déjà partie des productions indépendantes qu’il faudra surveiller de près dans les mois à venir.
Le moins que l’on puisse dire est que sa direction artistique en pixel art 2,5D est saisissante et son atmosphère mélancolique. Ainsi, le titre s’impose comme des plus intrigants, à travers sa bande-annonce où Motvind Studios dévoile une aventure narrative où exploration, mécanique et émotion semblent intimement liées, où son identité visuelle forte ne laisse pas indifférent.
Prévu pour 2026 sur Steam, le jeu nous place dans la peau d’une jeune récupératrice parcourant un continent en décomposition, entre archipels désertés, cimetières de machines et mégalopole tentaculaire. Le studio suédois décrit sa future œuvre comme un atmospheric narrative puzzler, mêlant à la fois énigmes mécaniques, narration environnementale et choix narratifs.
Le titre mélange pixel-art, décors 3D et effets de lumière très travaillés pour produire cette esthétique hybride qui émerge de plus en plus parmi les jeux indépendants actuels. Oui, depuis plusieurs années, la scène indépendante narrative cherche à dépasser le simple walking simulator et proposer de véritables interactions émotionnelles, que ce soit avec les décors comme avec les systèmes de jeu.
Ici justement, Beyond The Plastic Wall semble vouloir trouver cet équilibre délicat entre raconter une histoire forte et garder une dimension ludique. Reste maintenant à voir si le jeu saura transformer cette promesse esthétique en expérience mémorable, car ces derniers temps le marché commence un peu à saturer de jeux narratifs à l’identité visuelle forte. Qui qu’il en soit, le titre fait d’ores et déjà partie des productions indépendantes qu’il faudra surveiller de près dans les mois à venir.