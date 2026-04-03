ACTU
Better Than Dead : un polar hongkongais filmé en bodycam
par Buck Rogers, email
On se souvient que lors de sa première présentation, le futur jeu solo Unrecord avait littéralement créé un choc visuel, brouillant la frontière entre jeu vidéo et réalité. Mais depuis, le silence radio s’est installé, nous n’avons toujours aucune date de sortie et très peu de nouvelles concrètes.
Puis est arrivé le titre JcJ Bodycam en accès anticipé qui incarne parfaitement l’état actuel du FPS de ce genre un peu nouveau, c’est-à-dire fascinant, prometteur, mais encore fragile. Aujourd'hui, on va parler de Better Than Dead, un autre projet de FPS en bodycam solo brutal qui tente également de transformer l’essai.
Au développement, nous avons le studio MONTE GALLO dont nous ne savons pas grand-chose, et il y a même de grandes chances que ce soit un geek en pyjama dans son garage. Venant de ma part, ces mots sont à prendre avec le plus grand des respects, sinon je n’aurais même pas parlé du jeu. L’éditeur est un peu un phénix au sens propre comme au figuré, puisqu’il s’agit du revenant MicroProse Software.
Dans Better Than Dead, le joueur incarnera une survivante bien décidée à se venger de ses ravisseurs, armée d’un simple pistolet ainsi que d’une bodycam enregistrant chaque moment. Le jeu mise ainsi sur une approche classique, à savoir des niveaux linéaires, des affrontements rapides, et la volonté d’une tension permanente qui ne laissera aucune place à l’hésitation.
Vous l’aurez compris, le titre m’a fait de l’œil de par son ambiance qui s’inspire clairement du cinéma hongkongais des années 1980-90, avec des environnements urbains réalistes et une mise en scène nerveuse. La volonté affichée au vu du contexte, c'est que chaque niveau est pensé comme un raid, chaque combat comme une confrontation personnelle presque intime.
Au niveau gameplay, cela semble bien nerveux et efficace, avec des phases de ralentis mais sans effet de Bullet Time à la Max Payne ou F.E.A.R., réalisme oblige. Cela dit, on ne va pas se mentir, même s’il y a eu un playtest, l’état du projet semble plus proche du prototype que d’un produit en cours de finalisation. L’ambition est certes impressionnante, mais est-ce que MONTE GALLO réussira à transformer l’essai en jeu complet ?
Toujours sans date de sortie ni même fenêtre de lancement, Better Than Dead est attendu sur Steam.
Puis est arrivé le titre JcJ Bodycam en accès anticipé qui incarne parfaitement l’état actuel du FPS de ce genre un peu nouveau, c’est-à-dire fascinant, prometteur, mais encore fragile. Aujourd'hui, on va parler de Better Than Dead, un autre projet de FPS en bodycam solo brutal qui tente également de transformer l’essai.
Au développement, nous avons le studio MONTE GALLO dont nous ne savons pas grand-chose, et il y a même de grandes chances que ce soit un geek en pyjama dans son garage. Venant de ma part, ces mots sont à prendre avec le plus grand des respects, sinon je n’aurais même pas parlé du jeu. L’éditeur est un peu un phénix au sens propre comme au figuré, puisqu’il s’agit du revenant MicroProse Software.
Dans Better Than Dead, le joueur incarnera une survivante bien décidée à se venger de ses ravisseurs, armée d’un simple pistolet ainsi que d’une bodycam enregistrant chaque moment. Le jeu mise ainsi sur une approche classique, à savoir des niveaux linéaires, des affrontements rapides, et la volonté d’une tension permanente qui ne laissera aucune place à l’hésitation.
Vous l’aurez compris, le titre m’a fait de l’œil de par son ambiance qui s’inspire clairement du cinéma hongkongais des années 1980-90, avec des environnements urbains réalistes et une mise en scène nerveuse. La volonté affichée au vu du contexte, c'est que chaque niveau est pensé comme un raid, chaque combat comme une confrontation personnelle presque intime.
Au niveau gameplay, cela semble bien nerveux et efficace, avec des phases de ralentis mais sans effet de Bullet Time à la Max Payne ou F.E.A.R., réalisme oblige. Cela dit, on ne va pas se mentir, même s’il y a eu un playtest, l’état du projet semble plus proche du prototype que d’un produit en cours de finalisation. L’ambition est certes impressionnante, mais est-ce que MONTE GALLO réussira à transformer l’essai en jeu complet ?
Toujours sans date de sortie ni même fenêtre de lancement, Better Than Dead est attendu sur Steam.