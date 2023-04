Plein les yeux, près du corps

Il y a six mois un dev balançait sur Reddit une vidéo de gameplay d'un FPS simulant les caméras-piétons souvent portées par les flics pour qu'ils évitent de faire des bavures. Le rendu à base d'Unreal Engine 5 est saisissant et on mourrait d'envie d'en savoir plus. Le FPS en question s'appelle Unrecord et une première bande-annonce officielle vient d'être publiée et c'est toujours aussi saisissant. Unrecord est développé par le studio DRAMA alias Alexandre Spindler (cocorico !). Même s'il y aura de l'action, il s'agira d'un thriller dans lequel il faudra mener une enquête. La composante narrative sera importante et Alexandre décrit son jeu comme un mélange entre Firewatch and Ready Or Not.Pendant ce temps, un autre studio indie cette fois constitué de deux personnes bossent sur Paranormal Tales là encore à base d'Unreal Engine 5 et de caméras-piétons. Tout comme pour Unrecord, l'interface est quasi inexistante mais cette fois il s'agit d'un jeu d'horreur inspiré du fameux P.T. d'Hideo Kojima. IGN a pu tester une alpha récemment . Le rendu est un peu trop propre comparé à Unrecord mais le résultat a le potentiel d'être terrifiant. Aucun de ces deux jeux n'a de date de sortie