Bethesda annule ses plans pour 2022

Vous vous faisiez une joie de découvrir Starfield , le Skyrim dans l'espace, en cette fin d'année ? Pas de chance, après desannées à ne rien montrer du jeu, Bethesda vient d'annoncer que celui-ci sortira finalement durant la première moitié de 2023. Même tarif pour Redfall , le nouveau jeu d'Arkane Austin dont on n'a plus jamais entendu parler depuis son annonce à l'E3 de l'année dernière , ce qui est encore moins surprenant. La raison invoquée est, comme d'habitude, la volonté de fignoler les jeux au maximum pour offrir la meilleure expérience aux joueurs - ce qui fait forcément un peu rigoler pour un jeu Bethesda Game Studios. Malgré ces reports, on espère quand même enfin voir les deux jeux lors de la prochaine conférence Xbox-Bethesda début juin.