La conférence Microsoft du non-E3 2022 datée

E3 ou pas E3 , rien n'empêchera Microsoft et Bethesda d'organiser leur conférence annuelle début juin. Celle-ci se tiendra donc le dimanche 12 juin à 19:00 (heure de Pontault-Combault), et on s'attend à être abreuvés de jeux pendant une bonne heure et demie, dont certains probablement annoncés beaucoup trop tôt et dont on n'entendra plus parler pendant des années. On ne sait pas non plus si Activision et Infinity Ward viendront prêter allégeance à leurs nouveaux maîtres avec une démo exclusive du nouveau Call of Duty Modern Warfare 2 tout juste annoncé