ACTU
Battlefield 6 : les déçus des cartes
par CBL, email @CBL_Factor
Si vous trouvez que les cartes de Battlefield 6 sont ridiculement petites, ce n'est pas qu'une impression. Un fan de la série a créé une super-carte de toutes les cartes des Battlefield depuis le 3 histoire d'illustrer le tout. Même Operation Firestorm a fondu comme neige au soleil en passant de BF3 à BF6. Ce n'est pas la taille qui compte me direz-vous (c'est le goût ?) sauf que pour un Battlefield la taille fait une grande différence surtout quand il y a des véhicules. Les joueurs se font massacrer dès qu'ils ressucitent.
Pourtant il existe une carte géante dans BF 6. Le seul problème est qu'elle est réservée à Battlefield RedSec, le battle royale standalone. Mais la carte en question est aussi disponible dans Portal, l'éditeur assez poussé intégré à BF6 qui permet de faire des choses dingues comme recréer Dust 2. Des joueurs ont utilisé Portal pour découper la carte de RedSec et créer des nouvelles cartes pour le monde Conquest avec véhicules, zones de capture... Le résultat est assez cool mais n'est jouable que contre des bots mais tourne aussi bien sur consoles que PC.
Pourtant il existe une carte géante dans BF 6. Le seul problème est qu'elle est réservée à Battlefield RedSec, le battle royale standalone. Mais la carte en question est aussi disponible dans Portal, l'éditeur assez poussé intégré à BF6 qui permet de faire des choses dingues comme recréer Dust 2. Des joueurs ont utilisé Portal pour découper la carte de RedSec et créer des nouvelles cartes pour le monde Conquest avec véhicules, zones de capture... Le résultat est assez cool mais n'est jouable que contre des bots mais tourne aussi bien sur consoles que PC.