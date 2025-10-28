ACTU
Battlefield Warzone
par CBL, email @CBL_Factor
Depuis quelques années, Activision propose un mode battle royale pour Call Of Duty sous forme d'un jeu à part : Call Of Duty : Warzone. Electronic Arts vient donc de repomper la formule avec Battlefield REDSEC, un mode battle royale pour Battlefield 6 sous forme d'un jeu à part. Comme Warzone, il s'agit d'un free-to-play.
100 joueurs répartis en escouades de 4 s'affrontent dans une carte qui rétrécit petit à petit et la dernière escouade en vie est la victorieuse. Vous pouvez lire tous les détails croustillants chez EA. La bande-annonce montre de l'action constante alors qu'en réalité on passe le plus clair de son temps à attendre et à se planquer comme dans les autres battle royale.
