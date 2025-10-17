ACTU
Battlefield 6 : la guerre, c'est fantastique
par CBL, email @CBL_Factor
Battlefield 6 a connu quelques légers couacs au démarrage particulièrement sur PC avec l'appli EA au point que Vince Zampella, patron de la licence Battlefield, a recommandé de prendre le jeu sur Steam. Les serveurs ont été débordés mais le système de file d'attente a fonctionné et les choses se sont calmées. Une fois la tempête initiale passée, EA peut bomber le torse car les chiffres sont excellents : 7 millions d'exemplaires vendus en moins d'une semaine. C'est un record absolu pour un Battlefield et plus de la moitié des ventes viendraient de Steam ce qui expliquerait le pic à près de 750 000 joueurs simultanés sur la plateforme.