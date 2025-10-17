Logo Factornews texte
Connexion
Pour récupérer votre compte, veuillez saisir votre adresse email. Vous allez recevoir un email contenant une adresse pour récupérer votre compte.
Inscription
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions d'utilisation du site et de nous vendre votre âme pour un euro symbolique. Amusez vous, mais pliez vous à la charte.

Un Rédacteur Factornews vous demande :

ACTU

Battlefield 6 : la guerre, c'est fantastique

CBL par CBL,  email  @CBL_Factor
Battlefield 6 a connu quelques légers couacs au démarrage particulièrement sur PC avec l'appli EA au point que Vince Zampella, patron de la licence Battlefield, a recommandé de prendre le jeu sur Steam. Les serveurs ont été débordés mais le système de file d'attente a fonctionné et les choses se sont calmées. Une fois la tempête initiale passée, EA peut bomber le torse car les chiffres sont excellents : 7 millions d'exemplaires vendus en moins d'une semaine. C'est un record absolu pour un Battlefield et plus de la moitié des ventes viendraient de Steam ce qui expliquerait le pic à près de 750 000 joueurs simultanés sur la plateforme.
Rechercher sur Factornews
 
 