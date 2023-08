Baldur's Gate 3 ouvre ses portes

Baldur's Gate 3 sort aujourd'hui à 17H sur PC et on espère que vous avez une connection décente car le jeu de Larian Studios pèse 122 Go. Vous ne pourrez pas réutiliser vos sauvegardes de la version Early Access car apparemment beaucoup trop de choses ont changé. Le jeu devrait être jouable sur Steam Deck et Larian espère obtenir le statut "Verifié" rapidemment. Le co-op en écran partagé sera par contre désactivé sur la portable de Valve. Larian bosse sur le support du FSR 2.2. Pour ceux qui ont un PC classique, une 3060 et un bon CPU devraient permettre de jouer en 1440p@60FPS.Fougère fera peut-être un test mais vu qu'il y a 17 000 possibilités pour la fin du jeu ça risque de prendre un peu de temps. Il parlera surement du jeu dans les 10 prochains épisodes du FactorCast. La version PS5 sortira le 6 septembre. Un version macOS est aussi prévue avec support natif des puces Apple Silicon. Vos sauvergades vous suivront quelle que soit la plateforme.Quant à la version Xbox, il y a un léger problème appelé la Series S et il n'a pas changé depuis février : pour sortir un jeu sur Xbox Cerises, les fonctionnalités doivent être identiques sur S et sur X. Mais Larian a du mal à faire tourner le co-op en écran partagé sur S. Le studio ne dispose pas non plus de ressources illimitées mais une fois la version PS5 sortie, Larian va pouvoir se focaliser sur la version Xbox. Et puis honnêtement, si vous avez une Xbox, vous serez probablement occupé à jouer à Starfield ces prochains mois.