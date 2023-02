Baldur à cuire

Le marketing autour de Baldur's Gate 3 est singulier vu que le jeu a été annoncé durant une conférence Stadia et que sa date de sortie a été dévoilée durant une conférence Sony. Le jeu est aussi prévu sur Xbox Cerises mais la sortie sur les consoles de Microsoft a été décalée à cause d'un problème. Tout comme Divinity Original Sin 1 & 2, Baldur's Gate 3 disposera d'un mode co-op jouable à quatre en ligne et à deux en écran partagé.Le tout tourne bien sur PS5 mais L arian a du mal à faire tourner le mode co-op en écran partagé sur Xbox Series S. Les règles sont claires : les fonctionnalités d'un jeu doivent être identiques entre la S et la X donc si Larian n'arrive pas à optimiser le co-op sur Series S, le studio devra retirer la fonctionnalité dans son ensemble pour sortir le jeu sur Xbox.Sur PC, il faut au minimum une GeForce GTX 970 et 8 Go de RAM pour faire tourner le jeu ce qui correspond grosso modo à une Series S en matière de mémoire et de puissance GPU. A noter que le jeu tourne sur Deck à condition de ne pas être trop gourmand sur le niveau de détails. Enfin, pour les possesseurs de Mac, on rappelle que c'est un des rares jeux à supporter de manière native les puces M1/M2 donc vous pouvez vous faire plaisir.