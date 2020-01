[CES] Alienware présente sa Switch

Le CES débute demain et on s'attendait à ce que Razer soit le premier à dégainer sa machine-concept-pleine-de-LEDs mais ils se sont fait doubler par un vieux de la vieille à savoir Michael Dell via la division Alienware. Ils viennent de présenter la Concept UFO qui n'est ni plus ni moins qu'une Nintendo Switch avec du matos PC et faisant tourner la version standard de Windows 10.Comme pour la Switch, la base du Concept One est une tablette avec un écran de 8" et une batterie. Le reste des specs (CPU, GPU, RAM, stockage, résolution...) est pour l'instant secret. On y accroche deux Joy-Cons pour jouer en mode portable. On peut aussi attacher les Joy-Cons au socle d'une manette histoire de jouer soit en mode tablette grâce à une béquille soit en mode TV en reliant le Concept One à un écran via un cable USB-C qui sert aussi à charger la bête.Au niveau logiciel, Alienware a bricolé une interface permettant de lancer rapidement les jeux mais c'est bel et bien Windows 10 qui tourne derrière donc on peut installer tous ses jeux Steam/Origin/Uplay/EGS/GoG/Battle.net... Les grands journalistes ont pu tester la bête avec des jeux comme World War Z, Rocket League, F1 2019, Mortal Kombat 11 et The Division 2 aussi bien en mode portable que sur une TV. Les jeux étant réglés en détails faibles mais tournaient plutôt bien . Le ventilo soufflait sa race par contre. Pour l'instant le Concept One n'existe qu'en tant que prototype. Il n'est pas encore question de prix ou de date de sortie. Mais on est étonné du niveau de finitions pour un tel proto et du fait qu'il soit jouable.Pendant ce temps, la Smach Z est aussi passé à l'étape du prototype jouable et The Phawx a pu mettre ses mimines dessus . Le proto en question a aussi été présenté à l'E3 et au TGS. Depuis, silence radio sur Twitter et ailleurs. Selon un article espagnol, les 2500 premiers modèles devraient être produits cette année et Smach Investment tente de lever 10 millions d'euros . Du côté de chez GPD, on est sans nouvelle de la GPD Win 2 Max ou de la GPD Win 3.