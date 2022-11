Assassin's Creed Valhalla : un dernier DLC pour la route

Annoncé durant le très pénible Ubisoft Forward à la rentrée , l'ultime DLC pour Assassin's Creed Valhalla aurait dû être publié la semaine prochaine mais il semble qu' Ubisoft soit pressé de s'en débarrasser car il est finalement disponible dès maintenant. The Last Chapter arrive donc avec la version 1.6.2 du jeu, et proposera une dernière aventure durant laquelle Eivor sera amenée à croiser un certain personnage du futur AC Mirage . En plus de ce contenu supplémentaire, la mise à jour est accompagnée de l'indispensable pelletée de correctifs et de nouvelles fonctionnalités , comme la possibilité d'avoir en permanence la capuche sur la tête. Je me demande bien comment j'ai déjà pu passer 170 heures sur le jeu sans cette feature.