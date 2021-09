Apple vs Epic Games : le Tim ne paye pas

Et voilà. Il suffit que je parte une semaine en vacances pour que le procès Apple Contre Epic Games connnaisse un tournant décisif. La juge Yvonne Gonzalez a rendu son verdict et il autorise potentiellement les développeurs de l'App Store à utiliser des méthodes de paiement autres que celles d'Apple et à en faire la promo ce qui rejoint les décisions de justice récentes On a appris au passage que 70% du chiffre d'affaire de l'App Store provient du jeu vidéo et que ces 70% proviennent de moins de 10% des utilisateurs de l'App Store.Ceci étant dit, Apple est ravi car ce jugement de remet pas en cause le monopole de l'App Store sur iOS ni les 30% de commission même si ce sera plus dur pour Apple de les récolter si les développeurs utilisent un système de paiement externe. Epic par contre a tout perdu. Non seulement ils doivent verser 3,6 million de dollars à Apple (30% des 12,2 millions gagnés en utilisant leur propre système de paiement) mais en plus Fortnite est toujours banni de l'App Store un an après le début de l'affaire . Du coup Epic Games fait appel. Pendant ce temps Apple s'apprête à présenter ses nouveaux iMachins. Si vous possédez un de leurs appareils, mettez à jour iOS sans tarder : Apple a comblé la faille permettant d'installer le spyware Pegasus.