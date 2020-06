Apple : aux ARM citoyens!

les développeurs pourront recompiler leur appli en tant que "Universal 2" ce qui génèrera des exécutables supportant aussi bien les architectures x86 et ARM

la majorité des applis non-recompilées pour ARM tourneront sur les Macs ARM grâce à "Rosetta 2", une couche d'émulation haut-niveau qui semblent fonctionner plutôt bien dans les démos présentées (Maya et Shadow Of The Tomb Raider)

macOS supportera aussi bien Macs à base d'Intel comme ceux à base d'ARM pendant quelques années

La keynote de la WWDC vient de se terminer et les rumeurs étaient vraies : la prochaine version de mac OS (10.16) appelée Big Sur supportera les Macs utilisant des puces ARM faites maison, les mêmes qui font tourner les iPhones et les iPads. Big Sur sortira cet automne et le premier Mac embarquant une puce ARM sortira en fin d'année (les rumeurs parlent d'iMac 24")Les développeurs qui veulent se faire la main peuvent acheter le "Developer Transition Kit" qui sera un Mac Mini comportant un A12Z (la même puce que dans le nouvel iPad Pro) ainsi que 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go le tout pour $500. Alors comment se fera la transition justement?Apple ne tient pas à réinventer la roue donc ils vont faire exactement ce qu'ils ont fait pour la transition PowerPC vers Intel:Quasiment toutes les applis iPhones et iPads tourneront de manière native sut les Macs ARM sans avoir besoin de passer par Catalyst pour les recompiler. Adobe et Microsoft ont déjà recompilé leur applis pour supporter les Macs ARM comme Office et Photoshop.