American Truck Simulator : le convoi prend la route

Accessible depuis quelques semaines sur la branche beta du jeu, le patch 1.41 de American Truck Simulator est maintenant disponible en version stable. Parmi les apports de cette version, on retient le début de la refonte de l'état de Californie, mais surtout l'ajout d'un mode multijoueur officiel avec les convois. Comme on pouvait s'y attendre, ceux-ci ne proposent pas grand chose de plus que le simple plaisir de rouler sur des centaines de kilomètres entre amis, en discutant via la CB intégrée pour ceux qui veulent se la jouer vraiment roleplay. On espère que ce mode multijoueur, pour l'instant plus un proof of concept qu'autre chose, s'enrichira à l'avenir de missions vraiment dédiées où chacun aurait un rôle à jouer, comme ce que peuvent proposer MudRunner et SnowRunner.