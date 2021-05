American Truck Simulator : l'amer convoi dansait

Jusqu'à maintenant, jouer à American Truck Simulator ou Euro Truck Simulator 2 était un plaisir purement solitaire. Il y a bien de temps en temps des événements organisés par SCS Software où les joueurs doivent effectuer un certain nombre ou type de livraisons sur une période donnée pour gagner des petits éléments décoratifs, ainsi qu'un mod multijoueur existant depuis quelques années tenant plus de la bricole qu'autre chose puisqu'il désactive tout le trafic IA, mais en résumé, parcourir les US ou l'Europe en camion est une activité qui se pratique dans l'intimité.Ceci va toutefois bientôt changer puisque SCS vient d'annoncer via un post sur son forum qu'une version expérimentale du mode Convoi pour ATS est désormais disponible pour les routiers les plus impatients. Ce mode permettra d'effectuer des livraisons jusqu'à 8 joueurs et... c'est à peu près tout. Car autant on voit bien l'intérêt de rouler à plusieurs dans un SnowRunner ou MudRunner, chaque joueur pouvant se spécialiser dans une tâche bien particulière, autant on a un peu de mal à décerner une réelle plus-value dans le fait d'organiser un convoi dans ATS et ETS2, au-delà du côté convivial de parcourir quelques centaines de kilomètres entre amis. On attendra de voir ce que SCS va faire avec son mode multijoueur, mais on a assez peu d'espoir que ce mode aille plus loin que le simple petit bonus pour ceux qui en avaient marre de rouler en solitaire.L'accès à ce mode multijoueur requiert pour l'instant de passer par la branche expérimentale du jeu dans Steam : il faudra attendre la version 1.41 pour que tout le monde puisse en profiter. Cette version ajoutera également une première passe de refresh pour l'état de Californie dont on vous parlait ici