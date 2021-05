American Truck Simulator : SCS rafraichit la Californie

On

Je (pas la peine de faire semblant, il n'y a que moi pour parler de ça ici) vous l'avais dit dans la grosse news sur ETS2 et ATS , entre deux DLC massifs rajoutant de grosses portions de cartes, SCS Software aime bien revenir sur les zones les plus anciennes de ses jeux pour les remettre au même niveau visuellement que ses ajouts les plus récents. Si dans ETS2, c'est l'Allemagne qui avait récemment bénéficié d'un bon coup de peinture, pour son cousin d'Amérique c'est la Californie qui aura droit prochainement à un grand ravalement de façade.Le Golden State verra ainsi ses villes, routes et éléments de décor retravaillés, mais SCS rajoutera également une petite nouveauté avec, aux frontières de l'état, des points de contrôle où les sympathiques routiers devront s'arrêter pour faire contrôler leur marchandise et s'assurer que celle-ci ne contient pas d'espèces d'insectes invasives. En pratique, ça marchera comme les postes de pesée : on fait un petit détour de quelques dizaines de mètres, on s'arrête sur la zone avec la grosse icône verte, on appuie sur un bouton, et on reprend sa route.Contrairement aux gros DLC, cette refonte de la Californie n'arrivera pas d'un seul coup mais sera distribuée au gré de plusieurs updates mineures pour American Truck Simulator . On ne sait pas si la 1.41, qui ajoutera un mode photo un peu enrichi avec la possibilité de modifier l'heure et la météo, sera l'une d'entre elles.