AMD présente ses cartes RDNA 3

un Graphics Compute Die gravé en 5nm et comprenant toutes les fonctions classiques du GPU

plusieurs Memory Cache Die gravés en 6nm comprenant chacun 16 Mo de mémoire cache L3 et un contrôlleur mémoire 64 bits pour discuter avec la RAM vidéo

La Radeon RX 7900 XTX embarquera 96 Compute Units cadencés à 2,3 GHz le tout crachant 61,44 TFLOPS et est épaulé par 96 Mo de cache L3 et 24 Go de GDDR6. Elle aura un TDP de 355W et sortira le 13 décembre à $999

La Radeon RX 7900 XT embarquera 84 Compute Units cadencés à 2 GHz le tout crachant 51,61 TFLOPS et est épaulé par 80 Mo de cache L3 et 20 Go de GDDR6. Elle aura un TDP de 300W et sortira le 13 décembre à $899

Les GPUs RDNA 2 ne sont pas les plus rapides du monde mais ils sont devenus omniprésents vu qu'on les trouve au sein de toutes sortes d'appareils : les Xbox Cerises, la PS5, le Steam Deck, le Magic Leap 2, les Tesla Model S et X et toute une nouvelle génération de PC portables. AMD a même collé du RDNA 2 dans ses Ryzen 7000 en guise de GPU intégré.L'architecture qui leur succède, RDNA 3, est la réponse d'AMD aux 40xx d'Nvidia . Et battre Nvidia ne veut pas forcément dire avec des cartes plus rapides. Il serait plus intéressant d'avoir des cartes moins chères et moins gourmandes en énergie tout en conservant des performances similaires. Alors parti tenu ?Commençons par un peu d'architecture. RDNA 3 est le premier GPU d'AMD (et le premier GPU tout cort) à utiliser des chiplets. Un GPU RDNA 3 est donc divisé en deux parties :C'est donc l'inverse des CPUs Zen dans lequel il y a plusieurs chiplets pour les coeurs qui communiquent avec un seul controlleur mémoire. AMD a annoncé que la communication entre GCD et MCDs se fait avec une bande passante de 5,3 To/s. Au coeur du GCD, chaque Compute Units comporte 64 Stream Processors (l'équivalent des coeurs CUDA d'Nvidia) qui peuvent maintenant exécuter deux instructions par cycle d'horloge ce qui revient (grosso modo - me tapez pas dessus) à doubler le nombre de Steam Processors. RDNA 3 dispose aussi aussi de la deuxième génération d'unités de calcul dédiés au ray-tracing qui peuvent calculer 1,5x plus de rayons comparé à RDNA 2. Enfin, RDNA 3 aura ses propres TensorCores via ce qu'AMD appelle les AI Accelerator mais n'a pas donné beaucoup de détails mis à part le fait que chaque Compute Unit comprendra deux AI Accelerators.En bonus, RDNA 3 dispose d'un nouveau moteur d'encodage vidéo qui permet d'encoder et de décoder les codecs AV1 et HEVC jusqu'à 8K@60Hz et encoder/décoder deux flux à la fois. Comme Nvidia, AMD a fait l'impasse sur le PCIe 5.0 pour rester sur du 4.0 mais a adopté le DisplayPort 2.1 afin de supporter le 8K@165Hz et le 4K@480Hz.AMD a annoncé deux nouvelles cartes embarquant des puces RDNA 3 :AMD est très fier d'être resté raisonnable niveau consommation, La 7900 XTX ne consomme que 20W que la 6950 XT, fait la même épaisseur et ne mesure que 11mm de long de plus. Pour l'alimenter, elle ne nécessite "que" deux connecteurs 8 broches. En clair, vous pouvez probablement remplacer la carte que vous avez par une 7900 XTX sans changer d'alim ni de boitier. Au niveau performances, la 7900 XTX est 1,5x plus rapide que la 6950 XT.AMD a annoncé 62 FPS pour Cyberpunk 2077 en 4K avec ray-tracing en ultra, de 72 FPS pour Dying Light 2 et 89 FPS pour Hitman 3 avec les mêmes paramètres. Sans ray-tracing, Hitman 3 taperait le 275 FPS, Modern Warfare II le 306 FPS et F1 2022 le 353 FPS. Mais pour tous ces jeux, FSR était activé. AMD semble penser que plus personne ne joue en résolution native et a annoncé le FSR 3.0 qui comme le DLSS 3.0 permettra de générer des images à la volée pour doubler artificiellement le framerate. AMD n'a pas précisé quel type de GPUs sera nécessaire pour utiliser FSR 3 mais on suppose que les AI Accelerator d'RDNA 3 auront leur rôle à jouer.Sans FSR, Apex Legends taperait le 295 FPS, Overwatch 2 atteindrait le 355 FPS et Valorant dépasserait les 700 FPS avec une 7900 XTX. Avec FSR, Assassin's Creed Valhalla atteindrait les 96 FPS en 8K. AMD nous a d'ailleurs expliqué que le 8K c'était l'avenir et si vous vous demandez à quoi ça sert, Samsung bosse sur une nouvelle version de son écran Odyssey G9 qui sera un 32:9 affichant du 7680x2160. Le 8K pourra avoir un intérêt aussi niveau VR mais pour le commun des mortels c'est assez inutile.Evidemment on attendra d'avoir des benchmarks en provenance des grands journalistes pour analyser le tout en détail (et les prix en euros) mais AMD a bien fait ses devoirs. La 7900 XTX coûte $600 de moins que la 4090 et consomme 100W de moins. Mais surtout la 7900 XT est $300 de moins que la 4080 et devrait avoir des performances supérieures sans ray-tracing.