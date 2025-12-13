Logo Factornews texte
Alchemy Factory va vous faire fondre

Laurent par Laurent
 
Passé sous mes radars pendant longtemps, j"ai découvert Alchemy Factory il y a quelques mois grâce notamment à sa démo, et il est finalement sorti hier sur Steam. Comme son nom l'indique, c'est un jeu d'automatisation de fabrication dans une ambiance médiévale avez deux particularités : tout ce que vous fabriquez peut être vendu dans votre échoppe pour vous permettre de vous développer et les lignes de production sont à échelle réduite, ce qui vous permet de construire une usine dans votre jardin ou votre grenier. Bref, c'est mimi mais aussi assez profond et ça ravira les amateurs de Satisfactory et autre Factorio.

