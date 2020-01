Stadia : un partenaire et plus de jeux

La croissance de Google Stadia n'est pas exactement fantastique et Google s'est dit qu'il était temps de rassurer les abonnés potentiels et actuels. Dans un message sur le blog du service , ils ont donc annoncé que 120 jeux sortiraient sur Stadia en 2020. 10 d'entre eux prévus pour la première moitié de l'année seront même des exclus. Le premier trimeste 2020 marquera aussi l'arrivée de nouvelles fonctionnalité quand on joue dans son navigateur comme streamer en 4K ou utiliser la manette Stadia en mode sans fil.Si vous vivez au Royaume-Uni et que vous prenez un abonnement supet haut-débit chez BT (le Orange britannique), vous recevrez un kit Stadia gratos à savoir la manette, un Chomecast Ultra et trois mois d'abonnements à Stadia Pro. C'est la première fois que Google s'associe avec un FAI et probablement pas la dernière.