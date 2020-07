A fond dans la nouvelle génération mais pas trop

Si j'ai passé un bon moment devant la conférence Xbox , vous avez été nombreux à pointer du doigt qu'Halo Infinite n'avait pas une tête de jeu nouvelle génération. Ca tient en partie à la direction artistique qui n'a pas changé des masses mais aussi au fait que le jeu est en développement depuis 2015 et qu'il était à l'origine prévu pour Xbox One. Il l'est toujours. Mais plutôt que de dire cela, Microsoft a préféré expliquer que c'est dur de se rendre de la qualié du jeu sur un stream en 1080p et que le jeu ne tournait pas sur une XSeX mais sur un PC aux performances similaires. Le jeu est en effet plus net en 4K et tourne à 60 FPS mais ce n'est pas la panacée graphique.L'autre souci pointé du doigt par The Verge est qu'une partie des exclus présentées (Forza Motorsport, Fable, Avowed, As Dusk Falls, Everwild et State of Decay 3) ne sortiront pas sur Xbox One ce qui est contraire aux annonces faites plusieurs fois et pas plus tard que la semaine dernière : Microsoft a promis que les jeux Xbox Game Studios sortiront aussi bien sur XO que sur XSeX pendant deux ans. Du coup, cela signifie deux choses : soit les jeux en question ne sortiront pas avant 2022 soit Microsoft ne tiendra pas sa promesse.