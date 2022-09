4090 : la preuve par 4 de la folie

Maintenant qu'Nvidia a annoncé ses nouveaux GPUs ainsi que ses cartes de référence , c'est au tour des constructeurs tiers d'annoncer leurs cartes et on prend conscience de la demesure de cette nouvelle génération. Gigabyte a été l'un des premiers à dégainer avec trois versions différentes de la 4090 : la WINDFORCE , la GAMING OC et la MASTER La WINDFORCE est la version de base et par "de base" comprenez qu'elle fait déjà trois emplacements PCIe de haut. La version GAMING OC est overclockée tout comme la version MASTER qui en plus est mieux refroidie. Cette dernière est un tank qui vous bouffera QUATRE emplacements PCIe. Elle mesure aussi 36cm de long. Quelle que soit la version, il faudra l'alimenter via une prise à 16 broches transformable en QUATRE prises 8 broches standard via un adaptateur fourni. Gigabyte fournit aussi une barre de soutien histoire que le poids de la carte ne torde pas la connexion PCIe.Gigabyte recommande une alim de 850W pour la version de base et 1000W pour les autres. On est curieux de voir combien la 4090 va consommer en crête surtout après overclockage. Et soyons clairs : même si la MASTER semble être la carte graphique la plus épaisse jamais produite, les 4090 de la concurrence ( Asus au hasard ) ne sont pas beaucoup plus petites et sont tout aussi gourmandes.