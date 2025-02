"J'aime créer des jeux avec des mondes bizarres et des personnages occupés". Voilà une description tout à fait à propos pour le presque nouveau jeu de Lars Korendijk, aka snekflat . Après un passage remarqué sur PC l'été dernier, voilà que la bouille déstructurée de Tiny Terry's Turbo Trip débarque sur PS5 et Switch. L'occasion d'enfin s'essayer à cette petite bizarrerie vidéoludique.

C'est l'été dans la petite bourgade de Pétilleville et le jeune Terry n'a vraiment, mais alors vraiment pas envie de partir en classe d'été pour espérer réviser ses notes à la hausse. C'était pourtant le plan de ses parents partis en vacances sans lui. Mais non, sa mission des vacances à lui, c'est de partir dans l'espace ! Et ça tombe bien, le maire vient d'inaugurer une autoroute verticale vers l'atmosphère. Il ne lui manque donc qu'une automobile assez puissante pour s'échapper de l'attraction terrestre, et le tour sera joué. Alors, Terry file fissa à la bourse de l'emploi locale parce qu'avoir un boulot, c'est le meilleur moyen de dénicher une voiture légalement, non ? C'est lors d'un entretien d'embauche qui donne le ton de ce que seront les cinq prochaines heures de jeu que l'on découvre les dialogues absurdes du titre, dans lesquels les interlocuteurs du héros ne savent jamais comment réagir à sa nonchalance et son franc-parler. Le jeu démultiplie les silences doublés de regards interrogateurs, face à un protagoniste impassible.Et c'est en partie pour ces situations comiques qui nous suivent pendant toute la courte campagne qu'on reste accroché au jeu jusqu'au bout. C'est évidemment aussi pour les mimiques de ses personnages. Vous l'avez vu sur l'image d'illustration de cet article (c'est elle qui vous a fait cliquer sur "Lire la suite", avouez !), la direction artistique est aussi tordante que les situations sont grotesques.Terry a deux adorables petites billes blanches placées au hasard sur son visage, une grosse bouche qui s'ouvre pour beugler dans un langage inconnu dès qu'il l'ouvre, et un petit corps un peu comme tous les habitants de cette Terre 2. Les déplacements de tout ce petit monde sont ridicules, mais pour autant, on a vraiment l'impression que tout est normal pour eux. Pour un peu, on se croirait dans un dessin animé de Cartoon Network un samedi matin. En tout cas, mineur et sans permis, Terry réussit à se faire engager par une compagnie de taxi qui lui confie un taxi jaune qu'il va pouvoir trafiquer dans le garage de la boîte contre de la Turboferraille, des déchets que l'on trouve partout dans ce mini-monde ouvert. Son but, pimper le taxi assez pour qu'il puisse décoller. Et il y a du chemin à faire pour y arriver.Alors, pour récolter assez de ferraille, Terry va vite se lier d'amitié avec toute une troupe de personnages aux quatre coins de la ville. À chaque rencontre, une nouvelle mini-quête pour récupérer les coordonnées d'une poubelle pleine de ferraille, ou de l'argent qu'on dépensera dans des chapeaux divers ou pourquoi pas l'un des outils vendus par un ferrailleur (pelle, filet à papillons, chapeau détecteur de Turboferraille, etc.). Les quêtes sont toutes originales et souvent débiles.On se retrouve par exemple dans des bastons d'autos-tamponneuses organisées par un caïd local, partenaire de yoga au milieu d'une piscine, suivi par une meute de chiots en caoutchouc ou encore embarqué par un gamin dans le vol de bagnoles pour son papa receleur. Comme son prédécesseur, Tiny Terry's Turbo Trip joue pas mal sur la physique pour accentuer la nonchalance de son héros. Les véhicules ont des rayons de braquage assez larges et ont tendance à déraper très fréquemment. Lorsqu'on court, le personnage gigote ses bras derrière lui comme un Naruto, et certaines actions simples comme frapper dans un ballon lors d'un match de football de rue prennent des airs de véritable challenge.Dans la plus grande tradition des plateformers 3D de type collect-a-thon, le jeu est truffé de collectibles à trouver pour déverrouiller des succès et grappiller quelques éclats de Turboferraille supplémentaires. On en trouve d'ailleurs partout, jusqu'aux toits des immeubles qui sont finalement accessibles en se creusant un peu les méninges. Avec sa durée de vie limitée, le jeu sait parfaitement quand s'arrêter avant que l'on ne tombe dans la lassitude, car on passe finalement le plus clair de son temps à courir après les ressources nécessaires à l'amélioration de notre voiture, avant d'enfin réaliser son rêve.