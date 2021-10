Remake de Super Monkey Ball Deluxe, qui était déjà une compilation enrichie des deux premiers épisodes, Super Monkey Ball Banana Mania sent clairement le réchauffé. Mais c'est peut-être ce que SEGA pouvait faire de mieux pour les 20 ans de la franchise adorée d'une frange de ses fans inconditionnels (surtout après le récent et anecdotique SMB Banana Blitz HD). En effet les deux premiers volets sont considérés comme les meilleurs de cette série en déclin et ce remake, on va le voir, est de qualité.

Alliance technique : simple et funky

Black AiAi Ease : Monkey Business

Course de singes : Mario Kart Like, bon enfant, pas très profond, mais restituant bien les contrôles caractéristiques de SMB notamment sur certaines pistes

Cible Singe : AiAi(Aie)! Blasphème! Erreur fatale! S'il fallait en réussir un seul, c'était celui-ci! Blague à part, et pour qui n'a pas connu les premiers épisodes, cela reste un bon divertissement mais quel dommage qu'il ne soit pas aussi finement ciselé que ceux de ses aïeuls.

Boxe de singes : Moins bon que l'original, mais agréable malgré tout, un vrai party-game qui oublie complètement les contrôles typiques de SMB

Billard de singes : De très nombreuses variantes du billard ici, des contrôles simples, un bon jeu de Billard

Bowling de singes : pas aussi simple qu'un Wii Sport, le jeu de bowling se paye également le luxe d'être original grâce à ses pistes excentriques, un très bon jeu multi

Golf de singes : Permet de jouer au mini-golf et au golf. Très classique néanmoins dans les possibilités, pas d'effets sur la balle par exemple.

Bateau de singes : Prenez la Course de singes sans l'attrait du gameplay de SMB, et remplacez-le par des pagaies à actionner alternativement pour avancer (mais vous permettant également de tourner...), vous obtenez un piètre ersatz de Mario Kart et probablement le moins bon de tous les Mini-jeux

Tir de singes : Sega n'a plus à prouver sa maitrise des Rail Shooter, et Tir de singes est un bon héritier. Mais on aurait grandement apprécié avoir + de niveaux que ces trois là, surtout que le premier est vraiment simple.

Combat de singes : Improbable clone de Ace Combat, plutôt bien fichu en + le bougre

Foot de singes : Des boules qui poussent un ballon, c'est très curieux, mais ça fonctionne bien en jeu canapé. Le touché de balle est étrange, on ne peut pas courir et évidemment on n'y passera pas des heures, mais c'est un bon petit passe temps.

Baseball de singes : Encore un mini-jeu fantaisiste, et bien Fun comme il faut pour des parties courtes.

Tennis de singes : Probablement celui qui demandera le plus de doigté, malgré des commandes simples, il n'hésitera pas à mettre votre balle out si vous anticipez trop votre prochain coup avec une direction. Simple et efficace.

Costumes

Missions

Boutique

Classements en ligne

Galerie

Super Monkey Ball Banana Mania, c'est le retour du SEGA d'antan, avec son gameplay purement arcade, simpliste dans son postulat de départ, mais exigeant, voire même énervant sur certains niveaux difficiles.Mais pour commencer, Super Monkey Ball, c'est quoi ? Un singe enfermé dans une sphère. Des bananes à récolter. Une porte de sortie. Un chronomètre implacable. Mais surtout un point de vue et un contrôle particulier qui le différencie de Marble Madness et ses clones : même si votre boule est toujours au centre de l'écran, ce n'est pas elle que vous contrôlez mais bien le plateau dans lequel elle évolue, comme ces vieux jeux de labyrinthe en bois avec une bille d'acier. Cela peut être perturbant la première fois, mais la gravité et vos réflexes feront le reste.OK Jammy, et qu'est-ce qui fait un bon SMB? Majoritairement, c'est le moteur physique Fred ! Là où les deux premiers opus avaient ce feeling presque parfait du poids de la boule, de l'élan donné par les dénivelés, et de la justesse des contrôles (un tout qui permettait, déjà à l'époque, de voir surgir du gameplay émergent), les suivants se sont perdus en chemin. Ce Remake sous Unity fait table rase et s'en sort bien au final. Rien à reprocher aux niveaux solo, c'est du bon boulot. En revanche pour les mini-jeux multi, c'est beaucoup plus irrégulier. On n'a plus l'impression de jouer sur le même moteur physique que le solo, contrairement aux épisodes de l'époque Gamecube. Et celui qui semble en pâtir le plus est malheureusement le plus emblématique de la série : le Monkey Target (Cible Singe).Autre point négatif, les bruitages ont bénéficié de trop peu d'attention et apparaissent en plus étrangement implémentés. Par exemple les sons de friction disparaissent à très grande vitesse, ce qui donne une impression de flottement à notre bouboule. Sinon tous les personnages additionnels (comprenez les persos bonus venus d'autres jeux comme Sonic, Beat ou Kazuma Kiryu) sont complètement muets. Je ne saurai dire si c'est volontaire de la part de Sega pour conserver une homogénéité sonore, ou si c'est un bug, mais ça ne nous pousse pas vraiment à les utiliser, alors qu'à côté de ça ils sont bien intégrés au jeu (si vous prenez Sonic par exemple, les bananes sont remplacées par les anneaux de la mascotte de Sega, avec leur tintement caractéristique lorsqu'on les touche).Ensuite un petit mot sur les nouvelles scènettes du mode histoire sensé raconter ... une histoire justement. Mais concrètement les différents mondes n'ont aucun lien entre eux, alors que pour un jeu bilan comme celui-ci on aurait pu espérer un étoffement du lore de la franchise. Ces espèces de petits sketch, faits de silhouettes grossièrement découpées, mettent en scène nos primates dans des situations incompréhensibles sans texte ni paroles, et avec comme audience cible les enfants de 3 ans tout au plus. Ne tournons pas autour du régime de banane : ça ne ressemble à rien. C'est laid, nul, et vous pourrez les zapper dès le départ sans regret.Enfin parlons de la petite douille de l'édition deluxe et des DLCs. Les pistes sonores originales et certains personnages bonus ultra marquetés en amont de la sortie ne sont disponibles que par ce biais. C'est mesquin de la part de Sega qui souhaite officiellement rendre hommage à la série pour ses 20 ans, mais qui fait le radin sur cet aspect nostalgique et fan service.Bon ce n'est pas folichon tout ça, mais rassurez-vous, SMB BM a aussi ses bons cotés! Déjà la réalisation de ce remake fait ce que l'on attends de lui : des graphismes au goût du jour et une fluidité jamais prise en défaut (4K HDR 60FPS sur Series X, PS5 et PC). Pas de quoi arracher la rétine toutefois, mais tout est très clair et lisible, c'est tout ce que l'on demande d'un tel jeu. Ensuite il est très généreux : 300 niveaux de l'épisode Deluxe, de nombreux modes, 12 Mini-Jeux jouables jusqu'à 4 joueurs, des classements mondiaux, des cosmétiques et extras (comme le saut ou le mode miroir) à acheter avec les bananes récoltées dans les niveaux, des personnages passant de 4 pour la version originale à 12 (+ DLC) pour ce remake, un mode photo etc... vous n'en ferez pas le tour rapidement. De plus il bénéficie d'une amélioration significative de l'accessibilité (la série sous ses allures de jeu pour enfant est réputée pour sa difficulté). Enfin, et c'est le plus important, le jeu est plaisant à jouer! C'est frais, c'est coloré, c'est Fun.Sans transition passons en revue les différents modes de jeu :Dans le mode de jeu principal, le solo donc (découpé en modes histoire, défi, entrainement et spécial), AiAi n'est plus le seul personnage jouable, il est accompagné de ses congénères que l'on a pu découvrir dans les précédents opus, et l'on peut tous les incarner pour la première fois. De plus certaines Star de Sega se font également embouler : Sonic, Tails, Beat de Jet Set Radio, Kazuma Kiryu de Yakuza, ainsi que les DLC Hello Kitty, Suezo (de Monster Rancher), Morgana (de Persona), voire même les consoles Saturn, Dreamcast et Game Gear (qui est donc l'apogée du n'importe quoi, mais passons). Cette profusion d'avatars pourrait indiquer (en extrapolant) une option en écran splité mais non. C'est même pire, le solo possible à deux en alternance est passé à la trappe, il faudra donc se contenter des mini-jeux pour le multi.Pour en revenir au solo, les niveaux sont à peu près les même qu'à l'époque, avec quelques ajustements par-ci par là mais restent très fidèles aux originaux et certains sont vraiment ardus. Pour palier à cette difficulté Sega a eu le bon goût d'ajouter une fonction d'aide : celle-ci permet de ralentir le temps pour pouvoir mieux gérer certains passages, double le temps au chronomètre et affiche des flèches indiquant le meilleur chemin pour arriver au but. C'est facultatif, mais ça a le mérite de vous aider à passer un niveau impossible pour vos capacités, et retire beaucoup de frustration. En revanche si vous l'activez, votre record n'est pas enregistré, logique. De plus on peut carrément passer un niveau et ainsi ne jamais être bloqué dans notre progression. Enfin, ce qui est appréciable avec ce remake, c'est qu'à chaque chute, on revient instantanément au début du stage sans temps de chargement (en tout cas sur Series X), ce qui limite encore les crises de nerfs.Autre amélioration de la "qualité de vie", l'ajout du contrôle caméra avec le stick droit qui est un + appréciable. Mais attention cela peut vite dérouter si vous bougez en même temps le plateau car encore une fois le point de vue du personnage n'influe pas sur la direction qu'il prends. Aussi petit conseil, ne gardez cette possibilité qu'aux passages lents ou à l'arrêt pour mieux pouvoir vous repérer.Pour finir avec les nouveautés du mode histoire, la plus flagrante reste sans doute la suppression des vies, et avec elle la peur que l'on pouvait avoir de devoir tout recommencer si on les avait toutes perdues. Le jeu est donc bien plus accessible, mais perd l'intérêt du challenge initial, la dynamique de compétition est dans ce remake déporté sur le mode défi et ses classements en ligne fort judicieusement ajoutés à ce remake.Juste un petit mot sur les sous-modes du solo: les modes défi et entrainement vous permettent de rejouer aux niveaux de SMB 1 et 2 regroupés par difficulté (et à faire d'une traite pour le mode défi), afin d'obtenir un score à comparer avec les joueurs du monde entier. Le mode spécial regroupe quant à lui les modes DX (niveaux de la version Deluxe), Niveau original (une sélection de niveaux calibrés sur la difficulté d'époque), Bananes Dorées (qui n'ont pas de point de sortie mais doivent être complétés en récoltant toutes les bananes dorées), Bananes Sombres (ici c'est le Game Over si vous mangez une banane), et Inversé (un mode miroir).Le second gros morceau est le mode Mini-Jeux, avec 12 épreuves jouable jusqu'à 4. C'est le seul mode de jeu multijoueur et également le seul à ne proposer que les 8 singes comme avatar. Tous les mini-jeux ont une ou plusieurs variantes pour + de plaisir. Les bons jeux canapés (Tennis, Bowling, Combat ...) côtoient de moins bons (Bateau, Golf ...), et on vous propose un petit aperçu de chacun d'entre eux.Le mode défi classificatoire vous met face aux niveaux du jeu principal en contre la montre (en solo ou avec le fantôme d'un joueur du top 100) ou bien vous confronte aux Mini-jeux en Attaque au score. Pour le contre la montre, il s'agit d'enchainer les niveaux du mode Histoire le + rapidement possible (si vous tombez, vos différents essais sont cumulés à votre temps global alors ne tombez pas!). Pour les Mini-jeux c'est la même chose mais avec les mini-jeux, et c'est en solo seulement ici. Ce mode permet réellement de se confronter au reste du monde et pourrait être votre meilleure motivation pour rester sur le jeu pendant un très long moment.Quelques mots pour finir sur les différents autres menus :Bon ben comme son nom l'indique, c'est ici qu'on choisira comment habiller ses petits singes (car seuls les singes peuvent être costumisés). Chapeaux, T-Shirts, Chaussures et même la boule peuvent être modifiés au grès de vos talents indéniables de stylistes simiesques.Listing des "missions" à accomplir dans le jeu pour augmenter votre pécule et acheter de nouveaux bonus à la boutique.C'est ici que vous pourrez dépenser votre monnaie de singe durement gagné dans les autres modes. Achats de personnages, costumes, items pour le mode Photo et surtout déverrouillage des modes Spéciaux ou encore de la fonction Saut (mais les vrais ne l'utiliseront pas bien entendu...).Regroupement dans ce menu de tous les records en ligne des différents modes de jeu.Ici se retrouveront tous les masochistes voulant s'adonner aux pires sévices visuelles en regardant en boucle les différentes cinématiques du jeu. Bon les autres pourront quand même écouter toutes les musiques dans le Jukebox, et notamment les originales incluse dans l'édition Deluxe. Vous pourrez également regarder les replay précédemment enregistrés pour vous la péter ou vous ridiculiser en société.