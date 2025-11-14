SteelSeries Arctis Nova 7 Wireless Gen2, la force tranquille





Esthétiquement, il n'y a pour ainsi dire aucune différence entre les deux générations. On retrouve la même construction autour d'un arceau métallique d'excellente facture que sur son prédécesseur. Celui-ci pèse son poids et compte pour beaucoup dans les 327g de l'appareil. Il tranche surtout au toucher avec les matériaux plastique du Nova 3 et apporte plus de stabilité au casque une fois enfilé, grâce à une meilleure force de serrage.La seule vraie différence notable se situe au niveau du bandeau élastique des versions consoles qui troque les coloris bleu (PlayStation) et vert (Xbox) au profit de la couleur dominante du casque (noir, blanc ou le nouveau coloris magenta). C'est d'ailleurs difficilement vérifiable ayant juste la version PC, mais il me semble que les versions PC et PlayStation du casque sont rigoureusement les mêmes, car je ne vois pas de logo de spécification Sony sur les visuels de packaging. Seule la version Xbox reste unique, la faute au système de gestion des dongles sans fil propriétaire de Microsoft qui oblige à développer un dongle spécifique...

Les dongles 2,4Ghz font la même taille, mais le placement de la prise USB-C est moins inspiré sur le Nova 7 Gen2 (à gauche) que sur le Nova 3 (à droite)



D'ailleurs, on regrette que SteelSeries n'ait pas repris l'astucieux design du dongle du Nova 3 positionnant la prise USB-C sur l'une des extrémités et libérant ainsi l'accès aux ports situés immédiatement au-dessous ou au-dessus du dongle. C'est particulièrement gênant sur les Nova 7 Gen2 Xbox et leur dongle beaucoup trop long qui condamne les autres ports proches. Pour revenir au design, on retrouve le système de fixation des oreillettes sur un crochet, comme sur le Nova 7. Un système qui permet une nouvelle fois de pivoter les écouteurs à 90° sur l'axe vertical et de faciliter le transport du casque.





Les coussinets enrobant les oreillettes de la génération précédente ont eux fait plus que leurs preuves, ils équipent d'ailleurs aussi l' Arctis Nova 3 Wireless et nous avaient fait un très bel effet. On n'est donc pas surpris de les retrouver sur le Nova 7 Gen2. Je vous ai déjà vanté leurs mérites sur de longues sessions de jeu et le seul désagrément pour moi, c'est la finesse du tulle qui recouvre les transducteurs qui pourrait éventuellement gêner certaines morphologies d'oreilles, à la différence de la concurrence.Malgré cela, le confort est vraiment extra sur la durée, même avec des lunettes. Côté boutons, là aussi, c'est du pareil au même. Sur l'oreillette droite, un bouton pour allumer le casque situé juste en dessus d'un second bouton dédié au Bluetooth qui permet d'allumer le casque directement en Bluetooth, l'appairer en maintenant la pression ou activer l'audio simultané. En dessous, on retrouve la molette de réglage de la balance chat/jeu (sur PC) ou retour local du micro (PlayStation). A gauche, la grosse molette de volume, ne possédant hélas pas de crantage ni de scrolling infini comme sur l'entrée de gamme.









Enfin, on retrouve le même gros bouton permettant de désactiver le microphone que sur son petit frère. Le microphone d'ailleurs n'est pas détachable, mais escamotable et se range astucieusement dans la coque plastique de l'oreillette. Son système d'enrouleur est d'ailleurs assez costaud et offre une petite résistance à sa tige flexible qui évite qu'elle ne sorte/rentre de son emplacement toute seule. Par contre, le fait qu'il soit enroulé force naturellement la tige à adopter une courbure qui positionne le micro plus haut que notre bouche lorsqu'il le sort et oblige à re-régler la tige à chaque utilisation.Enfin, on notera que la cellule du micro n'a pas de bonnette particulière, et possède une LED rouge qui vient s'allumer lorsqu'on désactive le micro via le bouton dédié. Comme avec le Nova 3, la qualité des plastiques et la flexibilité du casque semble à toute épreuve, même lorsqu'on le torture en appliquant des torsions sur ses points névralgiques correspondants à la vie d'un casque dans un environnement gamer. De plus, l'arceau métal apporte un vrai plus en termes de force de serrage. Côté écoute, le Nova 7 était déjà une référence, alors pourquoi changer ?





La spatialisation est aussi de très bonne facture et permet de bien repérer les ARCs et les bruits de pas des joueurs sur Les transducteurs magnétiques en néodyme de 40mm font vraiment le job que ce soit en jeu ou en écoute musicale et offrent une retranscription très équilibrée du son. Il en ressort forcément des basses bien plus présentes, mais les aigus et medium, par exemple sur le morceau Star de Vanilla ressortent également harmonieusement et ne sont pas écrasées par ce supplément de basses. Le casque a tout de même ses limites sur les infrabasses, la faute à des transducteurs moins puissants que par exemple l' Alienware Pro Wireless Headset (testé ici ), mais reste tout à fait utilisable pour de l'écoute musicale au quotidien.La spatialisation est aussi de très bonne facture et permet de bien repérer les ARCs et les bruits de pas des joueurs sur ARC Raiders qui a en partie servi de benchmark en connexion sans fil 2,4Ghz sur PS5, à condition de choisir un profil EQ adapté, comme celui de Battlefield 6 depuis l'application SteelSeries GG sur mobile ou PC/Mac (pas de profil dédié à ARC pour l'instant). Evoquons maintenant l'audio simultané 2,4Ghz/Bluetooth. Dans les faits, cela fonctionne bien et pour avoir testé une écoute d'un même morceau sur mon smartphone et sur mon Mac en désactivant l'un et l'autre, il n'y a pour ainsi dire pas de différence.

L'application GG permet elle d'aller un peu plus loin en proposant de baisser ou couper complètement le volume issu du dongle sans fil lorsqu'on reçoit un appel en Bluetooth. Elle permet aussi d'activer le Bluetooth par défaut lorsqu'on allume le casque en 2,4Ghz, une option qui a le mérite d'exister mais j'ai des doutes sur son utilité au quotidien, l'audio simultané étant surtout une solution utile dans certains cas d'usage.



Un limiteur de volume permet aussi de se conformer à la réglementation Européenne, mais il est davantage utile pour gommer le souffle audio qui est assez audible lorsque l'on force le volume à fond et qu'on n'a pas de diffusion audio en cours. Heureusement, ce souffle est effacé dès que l'on se lance dans une écoute musicale ou un jeu. Autre bienfait de cette nouvelle architecture logicielle, la possibilité de gérer les EQs 2,4Ghz/BT indépendamment l'un de l'autre. Le microphone lui n'a pas changé d'un iota, et c'est bien dommage, essentiellement lorsqu'on le compare à la surprenante cellule du Nova 3 ! Le son de base est aussi écrasé que dans la grande majorité des micros de casques gaming.





Même en jouant sur l'égaliseur avec l'application GG, la retransmission reste complètement audible, mais est nettement moins claire que sur le petit dernier de la marque. Une constatation faite malgré une mise à jour du casque en version 2.31. J'ai d'ailleurs eu quelques sueurs froides, car j'ai eu pas mal de grésillements symptomatiques de problèmes de connexion sans fil en sortie de boite avec le firmware 2.25. Problème heureusement totalement corrigé sur le dernier firmware, mais le process de mise à jour a eu tendance à couper temporairement les autres périphériques USB de mon Mac, dont la souris, ce qui n'est pas très pratique lorsqu'on doit cliquer sur le bouton de mise à jour...



Pour revenir au micro, il a aussi tendance à laisser passer les bruits sourds extérieurs comme une perceuse dans l'appartement au-dessus du mien. Enfin, l'autonomie a eu droit à un boost notable pour passer de 38h à 54h selon SteelSeries, et plus dans les 50h selon mes mesures. Quoi qu'il en soit, la charge (très !) rapide propose toujours de grappiller 6h d'autonomie pour 15min de charge, autant dire que vous ne tomberez jamais à court de batterie.