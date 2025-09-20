SteelSeries Arctis Nova 3 Wireless, une affaire de compromis

Le segment de l'entrée de gamme des casques sans fil est en plein boom depuis la fin du COVID. Entre les technologies qui se démocratisent et des améliorations notables dans tous les domaines, chacun y va du rafraîchissement de sa gamme. Pas étonnant donc que l'équipementier SteelSeries s'y mette également. On vous propose aujourd'hui le test de l'Arctis Nova 3 Wireless, sorti en juillet dernier et qu'on avait dans nos cartons jusqu'à présent pour des raisons de... Gamescom.





On change peu une équipe qui gagne. Le constructeur avait déjà trouvé son équilibre avec son Nova 5 Wireless sorti en 2024 : réduction de bruit active, autonomie record pour son segment de prix et des transducteurs 40 mm aux bonnes performances générales. Et avec son petit frère sorti en juillet, le Danois semble vouloir aller plus loin en proposant un casque en entrée de gamme (moins de 100 euros et sans réduction active) qui fait le moins de compromis possibles. Et ça commence avec une construction dans les grandes lignes de la nouvelle gamme Arctis Nova, malgré un poids plume de 257 g. On y retrouve l'iconique bandeau élastique qui fait office de repose-tête, fixé et ajustable sur trois niveaux sur un arceau plastique relativement flexible.J'étais assez sceptique sur la solution de prime abord, plutôt habitué aux arceaux recouverts de mousse ou simili cuir rassurants comme chez Beyerdynamic . Eh bien, il est vrai qu'à l'usage, ce choix de design ne gêne pas. Il offre en outre un confort sur le dessus de la tête qui repose et épouse bien le bandeau élastique. En bonus, on gagne également en aération, pratique pendant les longues sessions de jeu en plein été.

Les fourches télescopiques des oreillettes sont, elles, intégrées à l'arceau, ce qui limite les points de tension sur les plastiques, lorsqu'on retire par exemple le casque un peu trop rapidement. Ce dernier posé sur la table, les oreillettes ne retombent pas directement en clapet l'une face à l'autre, ce qui va forcément avoir un impact sur l'isolation phonique (on y reviendra). Par contre, le constructeur a eu le bon goût de laisser la possibilité de les pivoter à 90° sur l'axe vertical, ce qui permet de faciliter le transport du casque ainsi que sa mobilité autour du cou. Les coussinets extérieurs sont en tissu de bonne qualité et disposent d'un rembourrage convaincant, surtout vu le positionnement tarifaire du produit. Par contre, on sent bien la grille au-dessus des transducteurs, derrière le mince tulle en fond d'oreillette. Heureusement (et d'habitude, c'est un défaut), les oreilles ne rentrent pas totalement dans le casque, ce qui fait qu'une fois en place, on a tendance à les reposer légèrement sur le tissu et à ne pas avoir les esgourdes qui frottent sur le fond. Après plusieurs dizaines d'heures d'utilisation, le casque ayant été mon compagnon de route pendant tout le lancement de la Switch 2, je n'ai pas ressenti de gêne particulière de ce côté-là.