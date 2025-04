South of Midnight : Hazel au pays des merveilles

Aujourd'hui, on va faire un truc rare. On va casser le mur, ou plutôt la clepsydre du Factor-time et sortir un test à l'heure, c'est-à-dire avant la sortie du jeu prévue pour ce 8 avril 2025. Pas sûr que le titre réussissant cet exploit méritait autant d'honneur, mais c'est ce qu'on va voir avec ce test de South of Midnight , la dernier-né de Compulsion Games , les anciens d'Arkane qui avaient déjà fait We Happy Few

Fil d'Arianne

C'est qu'elle sait quelles séquelles

Nerfs en pelotte

Les ka-ka, les kassos

Les contes de crimme

Du rêve en bouteille

Hazel et Grettel

Pique nique douille, c'est ma quenouille

Fil à la patte

C'est de ta faust

Tout part d'un fait divers : Lacey Flood et sa fille, Hazel, vivent toutes deux dans une caravane sur pilotis près d'une rivière du sud des États-Unis. Malheureusement, la relation mère-fille bat un peu de l'aile, comme Lacey est toujours très occupée par son métier d'assistante sociale et qu'Hazel, fan de course à pied, voudrait bien bénéficier d'un peu plus d'attention. Comme pour matérialiser cette tension, un soir, une tempête éclate, les esprits s'échauffent, les mots fusent et Lacey envoie Hazel voir si les voisins vont bien. Eux oui, mais le temps de dire bonjour à la mamie d'en face et Hazel voit la caravane de sa mère emportée par la rivière en furie.Vous l'aurez compris, le jeu va faire dans le social. Car voyez-vous, Hazel voit des choses que les autres ne voient pas et semble destinée à être "tisseuse", c'est-à-dire capable de dénouer les fils qui sont autant de raisons obscures qui ont rendu les gens tels qu'ils sont aujourd'hui. Elle va donc progressivement découvrir qu'elle peut demander à un fil magique de lui donner la direction à suivre, ou utiliser des crochets pour dénouer les trames des consciences. Tout en recherchant sa mère emportée dans la caravane, elle va donc participer à un voyage initiatique bien malgré elle pour découvrir ses pouvoirs, ses amis, ses ennemis et dénouer les fils de sa propre famille.Sur le fond, l'idée est originale et plutôt bien exécutée : on traverse moult paysages, chacun reflétant un peu les atroces souffrances d'une personnalité du coin et on va peu à peu apprendre les raisons de ces sequelles, soit via des messages laissés un peu partout, soit à travers des révélations après avoir démêlé les plus gros nœuds protégés par des démons. Il ne tiendra donc qu'à nous de vaincre ces derniers pour atteindre la vérité et restaurer la paix dans chaque région ainsi que la purifier des affreux ganglions glauques que les souffrances laissaient derrière elles.Ces combats sont l'occasion de faire monter un peu l'adrénaline en nous faisant apparaître des groupes de monstres en plusieurs vagues et de plusieurs types. La difficulté n'est pas l'objectif recherché car les ennemis n'ont pas tellement de points de vie. Vous disposez d'une bonne allonge, d'une esquive invincible infinie, de la vie qui remonte à chaque monstre tué et des pouvoirs magiques pour ralentir ou blesser vos adversaires. Le point le plus important est donc plutôt de prioriser les cibles, pour se débarrasser des plus mobiles en premier avant de s'occuper des plus lentes et coriaces.Malheureusement, tout n'est vraiment pas rose dans South of Midnight et je ne parle pas des histoires pseudo-traumatiques qu'on nous décrit. D'une part, parce que informations qu'on nous divulgue n'ont pas toujours de lien concret entre elles, mais aussi parce qu'on court assez souvent trois lièvres à la fois (au propre comme au figuré, vu qu'il y a des léporidés partout). On essaye de retrouver notre mère, de rabibocher la personne la plus triste du niveau et on est confronté aux histoires des personnages de la région ayant vécu une époque difficile. Bref, c'est un peu le bazar, et on n'est pas aidé par la structure des niveaux.En effet, ces derniers sont semi-ouverts avec des arènes de ganglions que l'on doit combattre, afin de révéler une partie de l'histoire d'un personnage associé au niveau. On peut donc dénouer les fils dans l'ordre que l'on veut. Malheureusement, il m'a fallu un certain temps pour comprendre que le jeu n'est pas fait pour être joué comme ça. En effet, les révélations sur la vie des personnages sont fixes. En conséquence et à moins de suivre l'ordre indiqué par le fil magique, vous découvrirez la fin de l'histoire avant son début, ce qui ruine complètement l'intrigue.Par ailleurs, le jeu traîne en longeur puisqu'il s'étale sur quatorze longs chapitres (visibles dans les menus dès le début) qui vont rapidement dévoiler une trame cyclique. D'abord, il faut visiter le niveau pour récupérer des "bouloches", les points d'expérience qui permettent de débloquer notre petit arbre de talents, puis affronter quatre arènes de monstres pour récupérer quatre souvenirs. Ensuite, il faut dénouer le nœud principal puis faire une course-poursuite en mode parkour poursuivi par une brume noire mortelle afin d'atteindre l'arbre à bouteilles qui libèrera l'âme de ses souffrances. Ajoutez un boss par dessus à un moment ou à un autre et vous aurez une vision assez claire de la boucle de gameplay.Coté graphique, si dans la première moitié du jeu, les environnements se ressemblent énormément, l'Unreal Engine fait globalement des prouesses et affiche des effets de lumière et des paysages à perte de vue impressionnants, qui font parfois pardonner un retard à l'affichage des textures d'une seconde au chargement des niveaux. Certains intérieurs aussi sont très travaillés et fourmillent de meubles et d'objets, donnant une vraie vie aux lieux. Les personnages ne sont pas en reste, avec un style caricatural réaliste, donc déformés mais très bien rendus auquel s'ajoute une gestuelle et un doublage des voix en français exemplaire. Toute la partie audio a d'ailleurs été particulièrement peaufinée, que ce soit le cri des animaux sauvages qui se baladent partout autour de nous ou, plus étonnant encore, l'utilisation de chansons aux paroles écrites en cohérence avec les histoires racontées dans chaque niveau !On pourra quand même regretter la volonté des développeurs d'apporter un effet de stop motion au titre. Si c'est original sur la vidéo d'introduction du jeu, l'avoir appliqué aux lèvres des personnages et à une partie des cinématiques retire vraiment du plaisir à leur visionnage. Sans compter les boules de ronces-oursins qui doivent avoir trois frames d'animation. Plus ennuyeux, on pestera contre les cas où le double saut ne se déclenche pas, souvent après avoir couru sur un mur ou en fin de course de grappin. On s'énervera également contre la caméra fixe à chaque exécution de monstres. On grincera des dents en entendant la voix off dénuée d'émotion lorsqu'elle parle de choses graves comme d'un père mourant sous les yeux de son fils. Enfin, il reste des petites choses corrigeables, comme la liste des 103 notes à découvrir qui revient en haut à chaque ouverture de menu.Pour le reste, le jeu se veut abordable avec des sauts jamais trop courts, des fenêtres d'esquive et d'invincibilité très larges et tout un tas d'options pour simplifier ou durcir l'expérience suivant ce qui nous ennuie le plus. Les niveaux sont aussi plutôt bien construits avec des bouloches cachées un peu partout pour qui veut bien les rechercher. Une mention aussi pour les boss, tous très différents et proposant des méthodes uniques pour les vaincre.Non, le vrai écueil pour moi reste que le message ne passe pas et particulièrement dans les derniers niveaux. Entre la profusion de bribes d'histoire qui ne forment pas un tout, les personnalités traumatisées par des événements ubuesques ou le message qui nous dit de ne pas nous laisser aller à la méchanceté ou à la rancœur. Tout est là mais dans un profond désordre qui ne constitue pas un tout. Pour ne rien arranger, même la trame principale du jeu se perd pour devenir un voyage onirique avec une conclusion au mieux cousue de fil blanc et au pire non satisfaisante.