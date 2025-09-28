Razer BlackShark V3 Pro, une histoire d'EQ

Deux ans que Razer n'avait pas touché à son casque pour joueurs haut de gamme. Et on les comprend, le BlackShark V2 Pro dans sa dernière mouture déclinée sur Xbox et PlayStation avait pour lui un son juste, une conception agréable sur les sessions de jeu à rallonge et un microphone inégalé qui fait encore référence aujourd'hui. Frostis l'avait même testé dans sa version PC par ici . Sortie fin juillet, la nouvelle itération canonique, la V3, entreprend le difficile exercice de faire mieux que son prédécesseur en intégrant notamment une réduction de bruit active, tout en augmentant son positionnement prix (pour passer à 269 euros prix public), et on a pu le tester pendant quelques semaines.





L'arceau du casque reprend le gaufrage de la marque dans un matériau synthétique agréable au toucher qui était également présent sur le V2 Pro. Une mousse à mémoire de forme vient parcourir tout le dessous de l'arceau, entre les systèmes de fixation plastique qui maintiennent les fourches des oreillettes. Une fois posé sur la tête, le maintien est vraiment efficace et doux. Surtout, les fourches sont désormais accrochées à des pièces amovibles qui pivotent sur le support plastique de l'arceau, ce qui permet enfin d'orienter les oreillettes de 90° au total sur l'axe vertical.



Une évolution qui permet de gagner en confort certes, mais essentiellement en isolation phonique comme nous le verrons plus tard. Les fourches, elles, sont des évolutions du modèle introduit avec le V2 Pro. Leur conception donne une moindre impression de fragilité, en partie dû aux fixations sur les oreillettes bien plus proches de l'oreillette qu'avant. Par contre, on regrette que Razer n'ait pas revu le système de coulissage non cranté qui occasionne souvent un petit décalage entre la hauteur des oreillettes gauches et droites, on n'est jamais sereins sur le positionnement à égale hauteur. Les oreillettes sont elles équipées de mousses à mémoire de forme de bonne facture, relativement épaisses et qui épousent parfaitement le contour des oreilles, y compris lorsque comme moi, on porte des lunettes. Le constructeur en a également garni l'intérieur des oreillettes, ce qui évite les frottements avec le plastique qui protège les transducteurs.



Comme d'habitude avec Razer, c'est tout d'abord le plaisir des yeux qui est mis en avant via un packaging aux cartonnages solides et bien agencés. Le tout met surtout en valeur un casque qui, il faut bien le dire, en jette visuellement. Notre exemplaire de test était le BlackShark V3 Pro for PlayStation White Edition . Le seul modèle de la gamme au coloris blanc de la PS5. On y retrouve donc, outre son revêtement immaculé, une légère surpiqûre bleue marine qui vient rappeler la marque japonaise. Dans la boite, on trouve également une câblerie complète : un câble USB-A vers USB-C, le dongle HyperSpeed 2,4Ghz et comble du luxe, un câble USB-C vers prise jack 3,5mm TRSS qui permet d'utiliser le casque avec une source analogique comme un système Hi-Fi. Bien vu !L'arceau du casque reprend le gaufrage de la marque dans un matériau synthétique agréable au toucher qui était également présent sur le V2 Pro. Une mousse à mémoire de forme vient parcourir tout le dessous de l'arceau, entre les systèmes de fixation plastique qui maintiennent les fourches des oreillettes. Une fois posé sur la tête, le maintien est vraiment efficace et doux. Surtout, les fourches sont désormais accrochées à des pièces amovibles qui pivotent sur le support plastique de l'arceau, ce qui permet enfin d'orienter les oreillettes de 90° au total sur l'axe vertical.Une évolution qui permet de gagner en confort certes, mais essentiellement en isolation phonique comme nous le verrons plus tard. Les fourches, elles, sont des évolutions du modèle introduit avec le V2 Pro. Leur conception donne une moindre impression de fragilité, en partie dû aux fixations sur les oreillettes bien plus proches de l'oreillette qu'avant. Par contre, on regrette que Razer n'ait pas revu le système de coulissage non cranté qui occasionne souvent un petit décalage entre la hauteur des oreillettes gauches et droites, on n'est jamais sereins sur le positionnement à égale hauteur. Les oreillettes sont elles équipées de mousses à mémoire de forme de bonne facture, relativement épaisses et qui épousent parfaitement le contour des oreilles, y compris lorsque comme moi, on porte des lunettes. Le constructeur en a également garni l'intérieur des oreillettes, ce qui évite les frottements avec le plastique qui protège les transducteurs.

L'énorme potentiomètre "à l'ancienne" à la résistance très satisfaisante

Une fois la tige micro fixée et l'ensemble posé sur la tête, on ressent bien les 383g du gros bébé de Razer. Malgré tout, les différents revêtements et les multiples articulations permettent de se sentir à l'aise et de trouver rapidement le bon équilibre. L'arceau et la conception en clapet offrent un serrage assurant une bonne isolation phonique naturelle. Le confort est surtout au rendez-vous, même lors de longues sessions de jeu.



C'est maintenant au tour des boutons du casque de se faire dompter. Le premier qui saute aux yeux et au toucher, c'est l'immense potentiomètre qui sert de molette de réglage du volume. Impossible de le rater, car sa protubérance ressort sur le côté gauche du casque. Qui plus est, il offre une certaine résistance et un crantage doux, mais très satisfaisant. A ses côtés, un bouton poussoir qui servira à couper immédiatement le microphone, le bouton d'alimentation et la prise USB-C. Sur la droite, une molette multifonction est notamment très pratique pour ajuster la balance entre le chat et le jeu lors des parties en ligne. Mais on peut également la configurer pour régler le retour local du micro ou l'intensité du volume lié aux pas (utile pour les FPS compétitifs). Réduction de bruit oblige, la partie basse du casque héberge un bouton qui permet d'activer/désactiver l'ANC et de passer en mode transparence, nous y reviendrons. Un bouton de bascule entre les différents profils EQ (défaut, chat, film, musique, e-sport) vient compléter la panoplie des contrôles.

Dernier petit détail des oreillettes : l'ajout de coques aimantés interchangeables sérigraphiées offrent la possibilité d'habiller son casque aux couleurs de son équipe e-sport favorite (les plaques personnalisées étant vendues séparément). Au-delà de ce gadget, la coque droite permet aussi d'accéder à la batterie désormais amovible du casque, ce qui est un bon plan pour la réparabilité. D'ailleurs l'autonomie du casque est assez impressionnante : 50 à 55h sans ANC et 30 à 35h avec la réduction de bruit activée. Le micro lui est une évolution de la solution Hyperclear et comprend dorénavant une capsule de 12mm qui surmonte une tige complètement flexible (mais pas rétractable ou orientable vers le haut pour faciliter le rangement) et à mémoire de forme dans toutes les directions.





Ce qui l'est moins, c'est le choix de design trapézoïdal du dongle sans-fil qui l'empêche d'être connecté directement sur un port USB. Malgré un revêtement en téflon censé accrocher sur les surfaces, le dongle est beaucoup trop léger et a tendance à suivre les coudes et torsions du câble sur lequel il est branché, et on a tout le mal du monde à le poser à plat sur un bureau, ou sous la TV. Heureusement, côté performances, le dongle fait le job et permet de se balader à plusieurs dizaines de mètres de sa source sonore sans artefact audio.



Côté connexion avec les appareils, le constructeur singapourien a décidé de contenter tout le monde : Bluetooth 5.3, sans fil 2,4Ghz via son nouveau dongle HyperSpeed Gen-2 ou même connexion simultanée sans-fil/Bluetooth pour pouvoir par exemple prendre un appel sur son téléphone pendant une partie. Une double pression sur le bouton de sélection des profils EQ permet de passer quasi-instantanément entre les options de connectivité et il faut bien dire que c'est très efficace.Ce qui l'est moins, c'est le choix de design trapézoïdal du dongle sans-fil qui l'empêche d'être connecté directement sur un port USB. Malgré un revêtement en téflon censé accrocher sur les surfaces, le dongle est beaucoup trop léger et a tendance à suivre les coudes et torsions du câble sur lequel il est branché, et on a tout le mal du monde à le poser à plat sur un bureau, ou sous la TV. Heureusement, côté performances, le dongle fait le job et permet de se balader à plusieurs dizaines de mètres de sa source sonore sans artefact audio.

Dérrière la plaque aimantée, la batterie du casque





Le BlackShark V3 Pro reste cependant très équilibré et vient également nous chercher sur le reste du spectre. Il en ressort une très bonne sensation d'immersion, une excellente stéréophonie et des effets de spatialisation très bien rendus, notamment grâce à l'isolation du casque. Le casque bénéficie en bonus de THX Spatial Audio sur PC. La suite Synapse permet d'aller plus loin et de triturer les profils à l'aide d'un égaliseur dix bandes et d'options comme la normalisation du volume ou les plus anecdotiques boost de basses et clarté vocale qui ont surtout tendance à surexposer certaines parties du spectre, ce qui crée la plupart du temps des comportements audio disgracieux en jeu. Passons justement à la qualité audio. Pour son BlackShark dernière génération, Razer n'a pas opté pour des transducteurs en graphène comme pour la plupart des produits haut de gamme de la concurrence, mais a choisi la bio-cellulose pour remplacer le titane de son V2 Pro, tout en améliorant sa technologie TriForce, toujours sur un diamètre de 50mm. Une solution qui s'avère payante, puisque le casque offre de généreuses prestations, que l'on soit en jeu vidéo, ou même en écoute sur un film, ou une plateforme de streaming musical. Sans grande surprise pour un casque gaming, la première écoute met en avant les basses puissantes, marquées, mais pas proéminentes délivrées par le casque. Idéal pour mettre en valeur les explosions dans Borderlands 4 et les gargouillis d'hémoglobine dans Gears of War: Reloaded qui m'ont accompagné pendant toute la durée de ce test.Le BlackShark V3 Pro reste cependant très équilibré et vient également nous chercher sur le reste du spectre. Il en ressort une très bonne sensation d'immersion, une excellente stéréophonie et des effets de spatialisation très bien rendus, notamment grâce à l'isolation du casque. Le casque bénéficie en bonus de THX Spatial Audio sur PC. La suite Synapse permet d'aller plus loin et de triturer les profils à l'aide d'un égaliseur dix bandes et d'options comme la normalisation du volume ou les plus anecdotiques boost de basses et clarté vocale qui ont surtout tendance à surexposer certaines parties du spectre, ce qui crée la plupart du temps des comportements audio disgracieux en jeu.









Razer a heureusement corrigé le tir via une mise à jour 1.1.3 qui a été mise à disposition débout août. Une fois le dongle et le micro à jour, le son en sortie est meilleur, plus piquant sur les aigus, et proche de son aîné.







On peut même améliorer le rendu en choisissant le profil EQ micro "Diffusion" qui rajoute un peu de chaleur sur la voix sans passer par la case amélioration du signal.







Ce qui n'est pas plus mal, car on déconseille d'utiliser les réglages annexes de Synapse (nécéssitant l'application démarrée pour fonctionner) pour toucher au micro. Comme sur la partie audio, elles ont tendance à déformer et robotiser la voix. Seule l'annulation du bruit permet de masquer un peu les bruits extérieurs ou de respiration captés par une capsule qui est plus grosse et donc plus apte à capter tout et rien. Avec une capsule au diamètre record de 12mm, on était en droit d'attendre un microphone qui vienne encore repousser les excellentes performances de son prédécesseur. Et quelle n'a pas été notre surprise de constater... l'inverse en sortie de boîte. Comme vous pourrez l'entendre ci-dessous, dans des conditions basiques à savoir le profil EQ par défaut et un gain configuré à 65% par Razer, le micro délivre un son étonnement étouffé et loin de la clarté des 8mm du V2 Pro, comme si son EQ n'avait pas été travaillé en usine. C'est bien simple, mes interlocuteurs me reprochaient la qualité de mon micro pendant mes soirées JDR sur Discord après être passé du vieillissant MMX 200 Gen2 filaire de Beyerdynamic au BlackShark V3 Pro.Razer a heureusement corrigé le tir via une mise à jour 1.1.3 qui a été mise à disposition débout août. Une fois le dongle et le micro à jour, le son en sortie est meilleur, plus piquant sur les aigus, et proche de son aîné.On peut même améliorer le rendu en choisissant le profil EQ micro "Diffusion" qui rajoute un peu de chaleur sur la voix sans passer par la case amélioration du signal.Ce qui n'est pas plus mal, car on déconseille d'utiliser les réglages annexes de Synapse (nécéssitant l'application démarrée pour fonctionner) pour toucher au micro. Comme sur la partie audio, elles ont tendance à déformer et robotiser la voix. Seule l'annulation du bruit permet de masquer un peu les bruits extérieurs ou de respiration captés par une capsule qui est plus grosse et donc plus apte à capter tout et rien.





On parlait tout de suite du Mac, autre déconvenue, la relative inutilité de Synapse 4 dans sa version preview sur MacOs. Razer a sorti une nouvelle mouture de Synapse, mais qui ne fonctionne qu'avec une poignée d'accessoires (11 souris, sept claviers, trois accessoires, mais pas de casque ?!). Ce qui m'a obligé dans un premier temps à passer par la case machine virtuelle Windows 11 pour mettre à jour mon appareil et à le tester sur un PC au taf. Mouaif. On note tout de même la compatibilité du casque avec la très bonne application mobile Razer Audio qui permet de triturer une bonne partie des paramètres (EQ casque/micro, effet local, modes de faible latence, molette personnalisable) une fois le casque connecté à son smartphone en Bluetooth.



Toujours au registre des regrets, on a beau avoir cherché, pas moyen de régler le changement de niveau sonore à chaque crantage du potentiomètre de contrôle du volume. C'est fort dommage, car chaque crantage a tendance à augmenter ou baisser de trois niveaux le volume de la PS5 (ou du Mac), pour un réglage final ou trop haut ou trop bas. On a donc toujours tendance à réajuster manuellement le niveau sonore avec la manette. Une option permettant de fixer la valeur de volume de chaque cran dans Synapse aurait été la bienvenue.On parlait tout de suite du Mac, autre déconvenue, la relative inutilité de Synapse 4 dans sa version preview sur MacOs. Razer a sorti une nouvelle mouture de Synapse, mais qui ne fonctionne qu'avec une poignée d'accessoires (11 souris, sept claviers, trois accessoires, mais pas de casque ?!). Ce qui m'a obligé dans un premier temps à passer par la case machine virtuelle Windows 11 pour mettre à jour mon appareil et à le tester sur un PC au taf. Mouaif. On note tout de même la compatibilité du casque avec la très bonne application mobile Razer Audio qui permet de triturer une bonne partie des paramètres (EQ casque/micro, effet local, modes de faible latence, molette personnalisable) une fois le casque connecté à son smartphone en Bluetooth.

Synapse 4 sur Mac, circulez, y'a rien à voir