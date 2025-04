A-t-on réellement besoin de présenter Pinball FX ? Au fil des rééditions successives (FX2, FX3), la simulation des Hongrois a su s'imposer comme le leader en la matière. Ils ont surtout eu la bonne idée de nouer des partenariats exclusifs avec des grands noms comme Williams, Star Wars, Marvel ou encore Universal afin de proposer quelques unes des tables les plus célèbres, des années 90 jusqu'à nos jours, aux geeks fortunés pouvant se payer la montagne de contenus supplémentaires. On compte tout de même presque 500 euros de DLC en tout sur la dernière version, et évidemment, les tables ne sont pas rétrocompatibles... Sachant qu'on en est déjà à la quatrième édition de Pinball FX (accessoirement renommé sobrement FX pour bien perdre tout le monde dans l'affaire), sans compter la version M et ses tables d'horreur et de gore exclusives. En bref, le passage à la caisse est obligatoire.

2+3=1, le grand mystère des mathématiques hongroises

Ce qui nous amène à son édition VR et accrochez-vous parce qu'il faut un master en marketing pour comprendre. Pinball FX dans un casque de réalité virtuelle, ce n'est pas une nouveauté. Le studio avait déjà sorti courant 2016 Pinball FX2 VR sur PC et le premier Quest, prenant comme base la refonte graphique du second épisode. Le titre se déroulait dans un luxueux appartement virtuel dans lequel on se baladait en se téléportant d'une table à l'autre. Une fois le chargement effectué, la pièce se remplissait d'objets en rapport avec la table pour nous mettre dans l'ambiance et ponctuer certaines de nos actions par des petites animations (vaisseaux qui survolent la table, requin qui sort de l'eau, etc.). Étonnamment, le jeu a reçu peu de nouvelles tables, à la différence de son grand frère sur PC et consoles. Sans grande surprise, après des années à végéter, Zen Studios rebat les cartes aujourd'hui avec Pinball FX VR. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien un nouveau titre qui exploite cette fois-ci le remake de Pinball FX sorti en 2023. Et pour marquer le coup (ou brouiller les pistes et justifier le rachat), le studio a discrètement renommé son Pinball FX2 VR en Pinball VR Classic tout en le délistant du store de Meta. Ça va toujours, vous suivez ?









Arrivé devant une table, un menu apparait nous permettant de démarrer une partie ou de parcourir les différents réglages aussi complets que sur les titres précédents, ce qui est vraiment appréciable. Enfin, vient la prise en main de la table, et il y a un peu de changement par rapport à l'ancienne version. Déjà, le jeu présente enfin les mains du joueur sur les côtés de la table. On peut attraper le pousse-balle et le tirer en appuyant sur la gâchette de la manette. Seul petit oubli persistant, la possibilité de secouer la table à la main. On doit encore utiliser le stick gauche, alors qu'il aurait été encore plus immersif de donner des coups avec nos mains. On le disait plus haut, ce nouveau Pinball FX VR est basé sur leur dernière itération en date, FX (tout court, le quatrième, vous l'avez ?). Celle-ci apporte, outre une refonte graphique générale, un nouvel environnement hébergeant toutes vos tables achetées à prix d'or. Le joueur se retrouve propulsé dans une Batcave de fanatique de flippers coincé dans les années 90, à grand renfort de moquette sur les murs et de bar en ronce de noyer. La salle renferme également des étagères et autres présentoirs permettant d'exposer vos trophées et gadgets glanés dans le mode campagne du jeu. Pinball FX VR reprend donc ce même concept du joueur débarquant dans un sous-sol transformé en salle de jeux. Là, de nombreux objets interactifs vous attendent, des verres et shakers sur le bar, en passant par les trophées à contempler sous tous leurs angles, jusqu'à une chaîne hi-fi à cassette pour s'écouter une musique d'ambiance issue des précédentes générations de Pinball FX et même d' Operencia, l'autre jeu de stratégie tactique développé par le studio. A l'aide des sticks, on se déplace librement en vue FPS dans la salle et on explore les différentes pièces dédiées aux constructeurs. En plus des trois tables "originales" livrées avec le jeu, la première fournée de contenu (entre 9 et 15 euros par table) comprend le pack Universal TV Classics (Xena, K2000 et Battlestar Galactica), quatre tables Williams (Star Trek, La Famille Adams, Twilight Zone et l'étonnant World Cup Soccer et sa mascotte canine ridicule) et enfin le génial Indiana Jones: The Pinball Adventure.

Pinball Fantasies ?







La salle de jeu intègre par ailleurs un jeu de fléchettes malheureusement anecdotique et téléguidé qui est juste un prétexte pour ajouter quelques objets interactifs de plus. Et si le jeu s'arrêtait là, ça ne serait qu'une réédition VR, mais il intègre aussi une fonctionnalité réalité mixte. En utilisant le menu contextuel accessible dans la paume de notre main, on peut passer instantanément en MR, le jeu utilisant le scan de notre pièce pour présenter la porte d'une remise virtuelle dans laquelle on va venir prendre des objets qu'on installe dans notre salon. En plus des posters kitchs et des fameuses statues grandeur nature (coucou le Cylon dans mon salon), on attrape physiquement des tables dans leur taille réelle qu'on peut faire pivoter à loisir avant de les poser dans un coin de notre pièce. Il me semble qu'elles sont un peu plus grandes que celles présentées dans la salle de jeux virtuelle, leurs dimensions s'avérant presque plus raccord avec celles d'un vrai flipper. Et franchement, si on met de côté l'absence de reflets sur la vitre de la table, l'illusion est vraiment quasi totale. Les pieds en métal sont correctement posés au sol, et on tient la table comme on la tiendrait dans la réalité, la promesse est tenue !

Globalement, que ce soit dans les éclairages des plateaux, ou la fluidité de l'ensemble, la technique est assez qualitative, toutes proportions gardées pour un jeu Quest, surtout lorsqu'on a vu certaines des dernières sorties bâclées sur la plateforme de Meta. Alors oui, on regrette quand même que Zen Studios se soit contenté comme toujours d'une réédition partielle, ne prenant pas en compte les tables déjà présentes sur feu Pinball FX2 VR, surtout que si c'est pour une question de qualité, ils ont également les versions PC qu'ils auraient pu intégrer à moindre coût. Mais on connaît la chanson avec le studio, et les aficionados sont habitués à sortir la CB régulièrement au fil des packs distillés pendant toute la durée de vie du jeu, quitte à racheter deux, trois, voire quatre fois la même table... Dura lex, sed lex.





On apprécie aussi le fait de pouvoir aller chercher une pièce de monnaie dans sa poche et de l'insérer dans la fente du monnayeur pour débuter une partie, rappelant à nos bons souvenirs les tonnes de pièces de 5 francs liquidées dans les salles d'arcade à l'époque, avant de découvrir le coup du briquet électronique, mais ça c'est une autre histoire. C'est d'ailleurs le moyen de lancer une démo de trois minutes de chaque table en DLC, avant de passer définitivement à la caisse, cette fois-ci à l'aide d'un moyen de paiement moderne. Pour le reste, c'est du Pinball FX dans le texte. Les tables sont ultra-détaillées, jusqu'aux effets de petites loupiottes d'origine. On y retrouve évidemment tous les assets graphiques et audio d'origine en haute définition, toutes les animations des écrans et franchement, on se régale en scrutant tous les détails en approchant nos yeux du plateau ou en se baladant sur les côtés pour admirer la carcasse du flipper. Les gadgets animés qui venaient agrémenter les parties sur la précédente édition VR sont de retour. Le mode campagne signature des versions modernes est également présent et promet de longues heures à accomplir les différentes missions proposées pour récupérer des tickets de loterie. Là encore, en dépensant ses tickets et en tournant physiquement une roue crantée, on débloque les fameux trophées et autres souvenirs ou figurines grandeur nature à exposer sur des stèles positionnées dans les coins des pièces (le Cylon de 2m50 de haut fait son petit effet !).