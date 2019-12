Pâtée Impériale : servez-la aux autres

Les rôles et les actions

Ces cartes vous aideront généralement à bluffer les autres joueurs en jouant 2 voire 3 cartes d’un coup et ainsi accélérer la partie ; la poignée de mains : le conciliant. Ces courtisans vous permettront de récupérer un courtisan déjà joué placé dans la suite d’un autre joueur ou dans la défausse.

La première partie risque de vous laisser un peu badaud, le temps d’assimiler les pouvoirs de chaque courtisan, mais dès la deuxième partie, vous verrez qu’on prend plaisir à essayer de définir un semblant de stratégie dans la manière et l’ordre de poser ses cartes.

Les couleurs

les cartes vertes sont à jouer de préférence en début de partie ;

les cartes bleues sont à jouer plutôt après quelques tours, une fois le jeu installé ;

les cartes rouges sont à réserver pour les derniers tours, lorsqu’un joueur n’a plus qu 3 cartes.

Mise en place

à 4 joueurs : 7 cartes chacun ;

à 3 joueurs : 8 cartes chacun et le reste est discrédité (= mis à la défausse) ;

à 2 joueurs : 7 cartes chacun (les autres cartes seront utilisées pour la 2e manche).

Comment on joue ?

la pose d’un courtisan depuis sa main : c’est obligatoire, vous devez jouer une carte courtisan à chaque tour ;

: c’est obligatoire, vous devez jouer une carte courtisan à chaque tour ; l’application de l’action mentionnée sur la carte. Attention : lorsque vous posez un courtisan, vous devez réaliser l’action indiquée dans sa TOTALITÉ. Prenons le courtisan Rabuyu Kaltçi par exemple. Il vous permet de désigner un joueur qui doit vous révéler 3 courtisans de sa main parmi lesquels vous pouvez en choisir un puis l’ajouter à votre main (sympa non ?). Et bien, mettons que vous jouiez cette carte lorsque tous les autres joueurs n’ont plus que 2 cartes, l’application de la carte est impossible car on vous demande de faire révéler 3 courtisans. Dans ce cas, vous pouvez tout de même poser le courtisan dans votre suite (et profiter de ses points de prestige). Vous n’appliquerez tout simplement pas l’action.

Badgad Pâtée Pâtée Impériale est un bon jeu de cartes, plus stratégique qu’il n’y paraît. Mais sous réserve de lui accorder quelques parties.



En effet, que ce soit à 2 ou 4 joueurs (je n’ai pas testé à 3 joueurs), la première partie n’est pas des plus fun. Si les règles sont vraiment rapides à prendre en main (8/10 sur l’échelle d’un Frostis relativement concentré), une fois lancé, on se retrouve un peu perdu au milieu de tous ces courtisans dont on ne connaît pas encore les pouvoirs. Résultat, on passe le plus clair de la partie à lire ses cartes et celles des autres joueurs, sans trop savoir de quelle manière les enchaîner (malgré l’aide des couleurs ou des rôles).



Donc le ressenti des joueurs est assez mitigé lors de la première partie. D’autant plus lorsque l’on joue à 2 étant donné que chaque manche se joue avec la moitié des cartes seulement. On ne peut donc pas profiter de toutes les cartes lors d’une même manche (même si je comprends que ça soit fait pour limiter la durée de la manche).



Je pense donc qu’il faut jouer plusieurs parties pour réussir à développer une vraie stratégie dans la pose de ses cartes courtisans. Et ça tombe bien, le format court de Pâtée Impériale est parfait pour ça avec des parties d’une durée de 20 à 30 min en moyenne !



Malgré ce petit défaut de prise en main, le jeu reste plaisant à jouer. Les illustrations des cartes sont vraiment réussies et la petite pointe d’humour dans le choix des noms des courtisans vous fera certainement sourire. Sans compter les petits retournements de situation possibles en cours de partie qui ne manqueront pas de vous soutirer quelques grognements. En résumé

Les plus : Règles faciles et rapides à assimiler ;

Partie rapide : 30 min environ ;

Jeu familial accessible dès 12 ans ;

Les illustrations de F. Riehm (aka Olivier Broyart, co-fondateur de Kraether) sont vraiment chouettes ;

Le format de la boîte est parfaitement adapté à ce qu’il y a dedans et c’est toujours un plus !

15 € : un prix honnête par rapport au jeu je trouve. Les moins : La découverte du jeu est un peu frustrante lors des premières parties ;

Chaque courtisan vous permettra de réaliser une action à votre tour (voire plus selon le chaînage des cartes). Ces actions sont classées enrappelés par un blason présent sur la carte :Les actions attribuées par les courtisans sont plutôtet vont du simple vol de carte dans la main ou la suite d’un autre joueur, à la mise en défausse ou encore à la réorganisation des cartes de sa suite ou de celle d’un autre joueur. De quoi arracher des soupirs d’exaspération à vos adversaires lorsque vous bloquerez leur stratégie à la dernière minute. Certaines cartes fonctionnent très bien ensemble, aussi, plus vous jouerez plus vous pourrez prendre l’ascendant sur les autres joueurs grâce à votre connaissance des différentes actions.Ce qui nous amène à la dernière information présente sur les cartes des courtisans : les couleurs. Chaque carte présente un fond coloré : bleu, vert ou rouge. Loin d’être un simple parti pris esthétique, il s’agit avant tout d’une indicationde certaines cartes :Bien évidemment, il ne s’agit que de conseils de jeu, que vous pouvez appliquer ou non. Pour une première partie, lorsqu’on ne connaît pas encore les différentes cartes, c’est particulièrement utile. Après deux, trois parties, je pense qu’on ne fait plus vraiment attention à la couleur et on joue plus en fonction des actions des cartes directement qu’on connaît mieux.On sépare lesdu reste du paquet de courtisans (vous pouvez les reconnaître au damier présent derrière leur nom) puis on en distribue un à chaque joueur (dans une partie à 2 joueurs, chacun des joueurs prendra 2 courtisans tandis qu’à 3 joueurs, un des courtisans sera discrédité dès le début de la partie).Le courtisan reçu marquera le début de la suite de chaque joueur (mais ce courtisan pourra être amené à être volé, déplacé ou discrédité au cours de la partie) et déterminera le premier joueur de la manche (le joueur ayant reçu la carte courtisan J.S Bach).Les autres cartes courtisans sont ensuite mélangées et distribuées aux joueurs :Un tour de jeu se compose de 2 phases :C’est ensuite au tour du joueur suivant, jusqu’à ce qu’un des joueurs joue sa dernière carte, marquant alors la fin de la manche dès la fin de son tour. A noter qu’il est possible de faire discréditer la dernière carte en main d’un autre joueur également. Pensez donc bien à toujours garder un oeil sur le nombre de cartes en main des autres joueurs.On compte leset on recommence une deuxième manche. A 3 et 4 joueurs, on remélange toutes les cartes courtisans tandis qu’à 2 joueurs on prend les cartes non jouées de la première manche.