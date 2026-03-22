Minishoot' Adventures donne Touhou sur consoles

Il y a toujours quelque chose à découvrir, de subtiles indications sur les passages secrets à dénicher, des zones plus ouvertes qui laissent entrevoir la porte d'un donjon pas encore accessible un peu plus loin, des mini-donjons optionnels nécessitant une nouvelle amélioration, etc. Pour pimenter un peu l'exploration, le titre nous laissera nous balader dans certains pans de la map à l'aveugle et c'est en trouvant la tablette de la zone qu'on déverrouillera enfin la carte dans les menus.Et même lorsqu'on doit immanquablement revenir sur nos pas, le jeu s'arrange pour nous débloquer des raccourcis et faciliter autant que possible les allers-retours vers la ville-hub de départ et éviter les frictions. L'autre sans-faute des développeurs, c'est son gameplay twin-stick shooter qui remplace les combats classiques du genre. Ici, chaque ennemi aura un pattern de boulettes. D'abord simples à appréhender, ils deviendront de plus en plus complexes : des simples projectiles à ceux à tête chercheuse puis aux vagues de dizaines de boulettes. Certains motifs alternent gros lasers et boulettes, obligeant à tournoyer autour des adversaires.