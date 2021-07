Mini Motorways, grand plaisir de jeu

Bon, voilà, comme ça vous savez. Moi, j'y retourne.

Comment ça vous voulez en savoir plus ? Mais non, j'ai encore la carte de Rio à tester...

Mini Motorways est le nouveau jeu du studio néo-zélandais Dinausor Polo Club . Bon, comme ça, ça ne vous dit sans doute rien, mais vous connaissez sans doute mieux leur précédent jeu : Mini Metro La similitude entre les deux titres - style minimaliste, routes à construire, ilots de couleur, formes géométriques - pourrait vous faire penser que Mini Motorways n'est qu'une déclinaison de Mini Metro retravaillée, mais il n'en est rien et comme détaillé dans cette vidéo , les développeurs sont véritablement repartis d'une feuille blanche, ne sachant pas comment réussir à renouveler leur petit succès. Ils semblent cependant sur la bonne voie, car le jeu a fait un bon petit effet depuis sa sortie sur l'Apple Arcade en septembre 2019 et vient de sortir sur Steam avant un possible portage sur Switch début 2022.Comme Mini Metro, Mini Motorways joue sur l'offre et la demande. Ici, le jeu commence en douceur : on choisit une carte ressemblant approximativement à une capitale célèbre et d'un simple clic on se retrouve sur une petite portion de celle-ci. Un centre commercial avec une entrée se trouve d'un côté et plus loin une maison de la même couleur. Un marqueur en épingle apparait sur le centre commercial pour informer qu'un client y est attendu. On trace la route entre les deux et on regarde la voiture partir de la maison pour faire son aller-retour shopping et l'épingle disparait du centre, avant qu'une autre n'apparaisse et rebelote. Une deuxième maison de la même couleur apparait, on la raccorde à la route déjà tracée et roulez jeunesse, vous êtes parti pour une heure...Les débuts sont lents, zens, à la Dorf Romantik, on profite du style épuré, de la simplicité apparente, du calme des débuts et d'une légère musique de fond.Tout ceci semble bien simple jusqu'à ce qu'un centre d'une autre couleur apparaisse avec là encore un lot de maisons, mais plus éloignées. Si vous avez de la chance, une deuxième route et c'est bon. Sinon les spaghettis vont commencer, avec leur lot d'intersections, de détours, de carrefours qui causent des ralentissements et qu'on essayera donc d'éviter au maximum.Pour aider, le jeu a un minuteur qui avance au rythme d'une heure par seconde et chaque fin de semaine, il viendra vous proposer le choix entre 2 packs. Chaque pack propose toujours des morceaux de routes qui ne seront pas de trop et un bonus pouvant prendre la forme de feux rouges, d'un rond-point, d'un tunnel (si la carte a des montagnes), d'un pont (si la carte a des rivières) ou d'une autoroute, la fameuse Motorway, pouvant relier directement n'importe quelles parties de la carte.Comme vous l'aurez deviné, ou vu sur les captures, des couleurs, il y en a quelques-unes et les centres commerciaux carrés à faible demande vont peu à peu se transformer en centres ronds à haute capacité, quand ce ne sont pas des centres bicolores qui vont surgir. Les maisons apparaissent n'importe où, les nouveaux centres aussi, à vous de ne négliger ni les uns ni les autres, et les reliefs de la carte vous forceront à faire des détours ou à mutualiser certaines voies en attendant un bonus salvateur.Arrivé à la moitié de la partie, le jeu bascule progressivement dans le Zachtronics . La musique de fond se dévoile être procédurale, montant crescendo au rythme des notes de musique que font chaque épingle créée ou disparue. Les épingles se multiplient sur chaque destination et s’il y en a trop, elles deviennent une seule grosse épingle avec un timer rouge. Si ce dernier se remplit par manque de visiteurs, la partie est finie.A vous donc de jouer de la pause (infinie), d'optimiser la moindre courbe de vos routes, de repenser votre réseau, de placer des routes pour éviter la génération de maisons au mauvais endroits, de jeter un oeil neuf sur une configuration qui a changé du tout au tout en 20 minutes et qui permet peut-être désormais de mieux distribuer vos centres commerciaux.Dans cette optique, le jeu a été conçu pour que tout le réseau routier puisse être rasé et refait n'importe quand. Dans la pratique, il y a quand même un bémol, car chaque élément de celui-ci nécessitera d'attendre le retour de la dernière voiture l'ayant emprunté pour vous être remis en stock. Si cela va vite pour les routes, c'est un peu plus critique pour les ponts, les ronds-points ou les autoroutes en nombre très limité et qui nécessiteront d'attendre leur remise en stock pour les poser, puis d'attendre encore que les voitures fassent tout le chemin vers leur nouvelle destination. Un blanc va donc se créer dans la distribution des centres et si celui-ci arrive avec des centres déjà au bord de la rupture, le game over n'est pas loin.Pour les autoroutes, vous aurez une parade : déplacer ses extrémités permet de la remettre immédiatement en service ailleurs en attendant que son précédent emplacement disparaisse. Je ne peux que vous conseiller d'abuser de cette fonction et notamment avant de supprimer une route proche d'un bout de l'autoroute, car la précision de la souris, impeccable en création est par contre très approximative en destruction et je ne compte plus les autoroutes détruites en voulant supprimer une petite route proche.Si on veut trouver à redire un peu, on pourrait aussi citer un petit bug qui grise les icônes de pont et de tunnel, faisant douter que ceux-ci sont en stock, ainsi que le fait que le choix du bonus vienne cacher toute la carte sans qu'on puisse y jeter un oeil. Il vaut donc mieux toujours avoir en tête quel bonus vous allez avoir besoin pour le sélectionner à coup sûr au moment où l'écran de choix apparait. On pourrait demander aussi à toujours voir notre meilleur score sur la carte en cours pour savoir si on s'en rapproche,Enfin, j'ai eu un plantage en cliquant au mauvais moment, me laissant le fond blanc du choix de bonus en permanence, ce qui m'a obligé à quitter et relancer le jeu, mais tout cela est malgré tout anecdotique.