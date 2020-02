Les Robots ont gagné. Eh oui, encore. Depuis Terminator, ce postulat post-apocalyptique est devenu un joli poncif du genre. Mais dans Kunaï, il n’y a pas que des vilains automates ayant soif de se libérer du joug d’un Homme créateur pourtant devenu néfaste. Il y a aussi des petites machines sympathiques qui s’entendaient bien avec nous autres. On ne saura jamais vraiment comment cette lutte est devenue celle de deux conceptions de la robotique, de Asimov contre Cameron. Toujours est-il que nous voilà dans le futur, et que des Robots-Résistants sacrifient leurs cartes-mères pour nous faire revenir à la vie, nous, modeste… iPad ?!

Les premières minutes du jeu nous mettent entre les mains l’Elu de ce peuple, rien que ça. Dans un monde dominé par des robots à la gueule très cathodique, notre maigre héros possède une tête de tablette. Logique. Avant même d’apprécier la réactivité dans les contrôles de notre iHéros, c’est la direction artistique qui frappe. Pour nous autres enfants biberonnés au Gameboy premier du nom, c’est un trip nostalgique que Kunaï nous propose. Décors simples, mais souvent lisibles, gamme chromatique qui frôle le tricolore, tous les petits ingrédients de la formule y sont. On aurait presque aimé que le délire aille jusqu’à nous imposer un format 4/3. Il convient aussi de saluer la variété dans les environnements dont le jeu fait preuve. Sur la poignée d’heures qu’il dure, le changement de ton dans les atmosphères arrivera toujours à point nommé pour nous sauver de la lassitude, chaque biome introduisant de nouvelles subtilités de gameplay.Bref, toujours est-il que quand notre héros bouge, il bouge bien. Metroidvania oblige, on commence le jeu assez limité dans nos mouvements, avant que l’éventail des possibilités s’ouvre, cette fois vitesse grand V. En dehors d’un katana couleur rouge sang qui nous permet de regagner de la vie à chaque coup, on récupère tôt les Kunaïs qui donnent leur nom à la cartouche. Et d’un coup, le sentiment d’être un peu étriqué dans les décors que l’on ressentait en jouant fait sens : on peut s’agripper presque partout. Une pression de la gâchette gauche, notre kunaï gauche part s’accrocher et notre personnage fuse vers le mur. Une pression de la droite, et notre kunaï droit part s’accrocher sur la droite.Cette liberté dans l’espace est rafraîchissante dans un genre qui offre souvent très tard la verticalité au joueur, et on prend un réel plaisir à virevolter durant l’aventure, dont l’histoire au demeurant reste volontairement simpliste. On sauve le monde, on tue des boss, on traverse des usines, des forêts, des mines et des déserts, des zeppelins, etc. Les ennemis auraient gagné à être plus variés, et une fois une certaine compétence débloquée, le jeu devient vraiment simple. On peut difficilement pester contre ça, dans la mesure où l’expérience a été voulue décomplexée et sans prise de tête.