JSAUX ModCase for Switch 2
par billou95, email @billou_95
Quelques mois après avoir sorti une première vague d'accessoires pour la Switch 2 (testés chez nous par Frostis et moi-même), l'équipementier JSAUX dégaine enfin la grosse artillerie avec sa fameuse ModCase déclinée aujourd'hui pour la dernière portable de Nintendo. Véritable couteau-suisse de la coque de protection, puisqu'équipée d'un port d'extension dans lequel viennent se glisser une panoplie d'accessoires maison, mais pas que, il est temps de vérifier sa solidité et l'utilité de ses "mods".
Dans la grosse boîte de notre édition à 46 dollars, comprenant également un kit adaptateur pour le dock de la Switch 2 (à comparer aux 30 dollars de l'édition basique), on retrouve tout d'abord les deux morceaux de la coque. La partie arrière dans laquelle vient se loger la console est faite de deux matières différentes. Un plastique assez souple qu'on peut tordre sans trop se soucier de la casse et à la texture fumée semi-transparente vient soutenir le dos de la console, et retient hélas pas mal les traces de doigts. Cette plaque est directement collée à une seconde partie de la structure en néoprène antidérapant qui vient englober les Joy-Con gauche et droit et qui revient sur les tranches haute et basse de la console pour assurer un maintien à l'épreuve des chocs. Je suis ravi du choix de cette matière, car j'ai un ami qui a eu de la casse sur les petites pièces en plastique dur employées par le constructeur au niveau des coins extérieurs des Joy-Con sur leur Split Protective Case for Switch 2. La partie qui protège les Joy-Con est qui plus est rembourrée, ce qui n'est pas sans rappeler le feeling du Steam Deck, console en main.
Pour assurer une meilleure prise en main, l'arrière présente une texture grip à picots. Et pour éviter des dégâts lors des chutes, l'intérieur des protège-JoyCon est renforcé avec une solution néoprène en alvéole qui me fait penser à ce qu'on retrouve par exemple sur les coques de téléphone. Cette matière étant par nature assez souple, on n'a pas de mal à enfiler ou à retirer la console et ses manettes de la coque modulaire. Et c'est tant mieux quand Nintendo sort coup sur coup Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2 et son gameplay au gyroscope, ou Metroid Prime 4: Beyond qui propose de jouer en mode souris. Pour assurer la protection de la face avant de la machine, la ModCase for Switch 2 comprend également un second morceau de coque en plastique rigide qui vient recouvrir l'écran et les Joy-Con avec un espace ajusté pour les sticks. L'intérieur de cette partie est rembourré avec une mousse rigide qui viendra protéger l'écran des chocs et qui est creusée pour héberger jusqu'à huit cartouches Switch 2. Une fois plaqué sur la console, ce morceau vient ensuite glisser en poussant un peu sur la tranche basse de la coque arrière en néoprène, ce qui assure un maintien total.
Seul le port USB-C du haut de la console reste accessible, pour pouvoir la charger sur une batterie externe dans son sac à dos, par exemple. Ça, c'est pour la protection. Mais ce qui donne son nom au produit est son système modulaire au dos. Présenté sous la forme d'une glissière d'un centimètre de largeur par quatre de longueur, on vient y enficher divers modules. Le premier, inclus avec la coque, est un petit bloc carré en aluminium possédant une béquille de bien meilleure qualité que le bout de plastique fin de la Switch 2 (lui-même déjà bien inférieur à la béquille de la Switch OLED). Un autre accessoire un peu déroutant de prime abord car il ressemble plus à un bracelet de montre réglable qu'autre chose, permet de tenir la console d'une main en la glissant dans cette ceinture ajustable. On y trouvera surtout une utilité pour maintenir une batterie externe au dos de la Switch 2 et ainsi éviter d'avoir un câble qui pendouille et la batterie posée plus loin. Un autre accessoire, hélas pas compris dans notre pack, fait office de repose-téléphone et vient présenter l'écran du mobile juste au-dessus de la console à l'aide d'un aimant MagSafe.
Un bidule d'apparence assez anecdotique, jusqu'à l'apparition de Zelda Notes sur la Nintendo Switch App et sa carte interactive pour Breath of the Wild qui se rafraîchit en temps réel. On peut alors virer la carte de l'écran de jeu sur Zelda pour gagner en lisibilité ou bien s'en servir pour regarder les replays de Xavor sur Euro Truck Simulator 2 par exemple en enchaînant les victoires sur F-Zero 99. Enfin, le dernier accessoire qui nous était fourni avec la coque ne vient pas se clipser derrière, mais plutôt s'enficher au fond du dock de la Switch 2. Il en ressort un petit câble USB-C qui permet de déporter le rechargement vers un gros bloc lui aussi en néoprène antidérapant, étudié pour soutenir la console une fois dans sa coque. Une bonne idée sur le papier, mais hélas assez peu intéressante au quotidien. Le problème est que les Hongkongais n'ont pas pensé le bloc de soutien comme un véritable dock. La Switch 2 vient juste se reposer dessus en diagonale, et c'est à nous d'enficher le câble USB manuellement par-dessous et de le retirer à chaque fois qu'on veut utiliser la machine en mode portable.
On aurait tellement préféré une vraie alternative au dock, ajustée pour le ModCase qui aurait justement pu utiliser les rails de la coque pour s'enficher, plutôt que cette bidouille pénible à utiliser, la faute à un embout USB-C en U pas facile à enlever une fois enfiché dans le port. Dommage. Autre inconvénient, le poids de l'ensemble : 153 g pour la coque, qui fait passer le tout à 708 g contre 667 g pour un Steam Deck nu, avec un encombrement similaire. Et c'est sans compter les 109 g de la partie protectrice que l'on doit ajouter pour recouvrir la console pendant les transports. Il y a ceux que cela ne dérange pas, mais personnellement, je préfère une protection simple et efficace (comme ce que propose la très bonne Shock-Absorbent Storage Case for Switch 2 du même constructeur) à une protection complète mais qui me demande de sortir la console de son étui lorsque je dois partager mes Joy-Con. Pour terminer, la promesse de JSAUX était également de pouvoir imprimer en 3D ses propres mods et, malgré une version Steam Deck disponible depuis un bail déjà, peu de personnes se sont investies dans des projets. On retrouve par exemple sur Etsy un adaptateur Deckmate pour ModCase qui permet de réutiliser les accessoires du concurrent, mais c'est à peu près tout.
Entre sa robustesse et une très bonne prise en main, les amateurs de coques de protection tout-terrain et de gadgets en tout genre trouveront sûrement leur compte avec la ModCase for Switch 2 de JSAUX. Mais si vous voulez mon avis, je suis plus du genre minimalisme et praticité de transport, qui plus est lorsque le dock externe permettant de recharger la console dans son étui est tout sauf pratique au quotidien.