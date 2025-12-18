JSAUX ModCase for Switch 2

Dans la grosse boîte de notre édition à 46 dollars, comprenant également un kit adaptateur pour le dock de la Switch 2 (à comparer aux 30 dollars de l'édition basique), on retrouve tout d'abord les deux morceaux de la coque. La partie arrière dans laquelle vient se loger la console est faite de deux matières différentes. Un plastique assez souple qu'on peut tordre sans trop se soucier de la casse et à la texture fumée semi-transparente vient soutenir le dos de la console, et retient hélas pas mal les traces de doigts. Cette plaque est directement collée à une seconde partie de la structure en néoprène antidérapant qui vient englober les Joy-Con gauche et droit et qui revient sur les tranches haute et basse de la console pour assurer un maintien à l'épreuve des chocs. Je suis ravi du choix de cette matière, car j'ai un ami qui a eu de la casse sur les petites pièces en plastique dur employées par le constructeur au niveau des coins extérieurs des Joy-Con sur leur Split Protective Case for Switch 2. La partie qui protège les Joy-Con est qui plus est rembourrée, ce qui n'est pas sans rappeler le feeling du Steam Deck, console en main.