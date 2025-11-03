La collection été Switch 2 de JSAUX

Parfois, on fait la course en tête face au Factortime, le toisant du regard comme Luigi face à ses adversaires lors d'un dépassement sur Mario Kart 8 Deluxe . Parfois non. Et c'est le cas avec la gamme d'accessoires Switch 2 du constructeur hongkongais JSAUX sortis cet été, qu'on a reçus un peu après la sortie de la console, mais dont on ne vous propose le test que maintenant. Et pour cause, on s'est dit qu'on allait prendre le temps de vérifier la solidité des plastiques sur le long terme, et pourquoi pas le comparer à la concurrence. Voici donc un petit bilan après trois mois passés à torturer ce line-up.

Avis de Billou95

Shock-Absorbent Storage Case for Switch 2

une coque en plastique parfaitement ajustée, y compris aux sticks des Joy-Con, comme vous pouvez le voir sur les clichés ci-dessous. Pour un maintien encore plus efficace, la coque est équipée de pads antidérapants sur le fond et au-dessus pour protéger l'écran. Une fois la coque refermée, non seulement la machine ne bouge pas d'un poil, mais elle est parfaitement protégée contre les chocs, disposant d'espace supplémentaire au-dessus des sticks. On a beau secouer la coque avec la console à l'intérieur, il n'y a pas de jeu particulier et ce, malgré une utilisation poussée puisque je m'en suis servi dès que je devais trimballer ma console dans un sac à dos. En bonus, la coque offre une protection contre les éventuelles chutes (d'une hauteur de moins d'un mètre, il ne faut pas non plus abuser).



On était à la base assez inquiets sur le système de charnières et de fermeture en plastique se rabattant sur le bas de la coque avec un simple ergot pour verrouiller la coque en position fermée. Après des dizaines d'ouvertures et fermetures et quelques chutes malencontreuses, on est rassurés sur la qualité de l'ensemble qui supporte bien l'épreuve du temps pour l'instant. Si ce système de verrouillage bloque l'accès au port USB-C sous la machine, un trou sur le haut permet d'accéder au second port USB-C dédié uniquement à la charge, ce qui fait qu'on peut complètement charger la machine sans avoir à ouvrir sa protection. Dernier petit détail astucieux : la partie haute de la protection est creusée pour pouvoir accueillir jusqu'à dix cartouches Switch 2 qui viennent se clipser entre quatre petits ergots. Là encore, malgré une utilisation poussée, toujours pas de jeu dans les fixations des cartouches qui restent bien en place, même si le boîtier est trimballé au fond d'un sac à dos.

Bref, de tous les accessoires proposés par le constructeur, c'est pour l'instant mon petit chouchou, car il prend à peine plus de place que la console elle-même (le plastique fait en moyenne 2 mm d'épaisseur) et est ultra costaud, même sur la durée.

JoyVerse Dual Joy-Con Grip for Switch 2

une pseudo-manette et une recharge directe à la manière du bidule en plastique fourni d'office avec la console par Nintendo, que personne n'utilise, et vendu au prix scandaleux de 35 euros sur leur boutique (mais qui rajoute l'accès aux boutons GL/GR). L'accessoire de JSAUX coûte 10 euros de moins, ce qui est plus raisonnable pour un accessoire pensé pour dépanner, rien de plus. Sa construction est axée autour d'une arche dont les côtés accueillent les Joy-Con 2. Une fois branchés sur une prise USB-C, deux LED viennent indiquer par une couleur la charge (rouge) ou la fin de charge (verte). L'accessoire est vendu avec deux grips additionnels censés offrir une meilleure prise en main sur la durée.



Disons-le tout de suite, on reste peu convaincus par l'ensemble. D'une, l'aimant qui maintient les Joy-Con 2 contre l'arche est moins puissant que ceux de Nintendo (ça ne fait pas le "clac !" satisfaisant lorsqu'on attache les Joy-Con 2), ce qui fait qu'il y a un léger jeu lorsqu'on attrape le machin.



Et de toutes façons, la prise en main n'est vraiment pas extraordinaire. Je l'ai dit plus haut, ce petit accessoire est de l'ordre du dépannage "au cas où", par exemple en déplacement loin d'une manette Pro Controller 2. Lors de mes sessions de jeu avec le grip, je n'ai jamais trouvé ça très ergonomique. La poignée est grosse et si le grip est efficace, elle n'est pas super agréable sur la durée. Je n'ai par contre pas rencontré de problème lié à la charge. Les Joy-Con 2 se chargeant naturellement très lentement sur la machine, on reste de l'ordre de deux à trois heures pour une charge complète. La seule plus-value de cet accessoire est réellement sa portabilité puisqu'il est tout plat (16 mm d'épaisseur) et peut se glisser très facilement dans un sac à dos.

Joy-Con Charging Station for Switch 2

Je termine mon tour d'horizon avec le Joy-Con Charging Station for Switch 2 qui est comme son nom l'indique une station de recharge USB-C ultra plate pouvant accueillir jusqu'à quatre Joy-Con 2. L'accessoire aurait pu être un vrai gros gadget de plus, mais c'était sans compter les jeux qui utilisent le mode souris des Joy-Con 2 de la Switch 2 (ou plus récemment la compilation Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2 qui invite à utiliser les Joy-Con 2 en mode pointeur). Je ne sais pas pour vous, mais ma console est loin du canapé et je joue principalement aux jeux en mode souris sur ma table basse. Cette petite station est donc devenue ma meilleure amie pour éviter les allers-retours vers la base de la Switch 2. Avec ses 18 mm d'épaisseur, elle rentre facilement dans un rangement et est installable très facilement. Comme pour le JoyVerse Dual Joy-Con Grip for Switch 2, quatre LED indiquent l'état de la charge. Pour le reste, on enfiche les Joy-Con 2 dans les rails de recharge, eux aussi moins aimantés que la console, et basta.

c'est un accessoire de fainéants que j'utilise tous les jours ou presque en ce moment et je ne peux donc que conseiller son achat.







Je passe maintenant la main à Frostis pour une seconde volée d'accessoires issus de cette collection été de JSAUX. L'accessoire n'utilise pas le loquet de sécurisation de fermeture du Joy-Con 2 pour conserver l'aimantation de l'ensemble et il est nécessaire d'effectuer une pression d'un doigt vers la station lorsque l'on tire la petite manette vers nous pour le désenficher du port aimanté. Une béquille permet également de positionner la station à 45°, mais je n'en vois pas trop l'intérêt vu qu'il faut attraper la station dans une main et tirer le Joy-Con 2 de l'autre pour l'attraper dans cette position brinquebalante. Au final,et je ne peux donc que conseiller son achat.Je passe maintenant la main à Frostis pour une seconde volée d'accessoires issus de cette collection été de JSAUX.

Avis de Frostis Advance

Split Protective Case for Switch 2

EnergyFlow | Joy-Con Charging Dock for Switch 2