TEST
La collection été Switch 2 de JSAUX
par Frostis Advance & billou95, email
Développeur / Editeur : JSAUX
Supports : Switch 2 / Split Protective Case for Switch 2
Parfois, on fait la course en tête face au Factortime, le toisant du regard comme Luigi face à ses adversaires lors d'un dépassement sur Mario Kart 8 Deluxe. Parfois non. Et c'est le cas avec la gamme d'accessoires Switch 2 du constructeur hongkongais JSAUX sortis cet été, qu'on a reçus un peu après la sortie de la console, mais dont on ne vous propose le test que maintenant. Et pour cause, on s'est dit qu'on allait prendre le temps de vérifier la solidité des plastiques sur le long terme, et pourquoi pas le comparer à la concurrence. Voici donc un petit bilan après trois mois passés à torturer ce line-up.
Avis de Billou95
Shock-Absorbent Storage Case for Switch 2
On commence par la Shock-Absorbent Storage Case for Switch 2 proposée aux alentours de 30 euros mais régulièrement en promotion à la moitié du prix. Cette solution représente pour moi tout le savoir-faire du constructeur qui a un peu mis un coup de pied dans la fourmilière avec son désormais célèbre ModCase pour le Steam Deck sorti il y a presque trois ans. Le principe : une coque en plastique parfaitement ajustée, y compris aux sticks des Joy-Con, comme vous pouvez le voir sur les clichés ci-dessous. Pour un maintien encore plus efficace, la coque est équipée de pads antidérapants sur le fond et au-dessus pour protéger l'écran. Une fois la coque refermée, non seulement la machine ne bouge pas d'un poil, mais elle est parfaitement protégée contre les chocs, disposant d'espace supplémentaire au-dessus des sticks. On a beau secouer la coque avec la console à l'intérieur, il n'y a pas de jeu particulier et ce, malgré une utilisation poussée puisque je m'en suis servi dès que je devais trimballer ma console dans un sac à dos. En bonus, la coque offre une protection contre les éventuelles chutes (d'une hauteur de moins d'un mètre, il ne faut pas non plus abuser).
On était à la base assez inquiets sur le système de charnières et de fermeture en plastique se rabattant sur le bas de la coque avec un simple ergot pour verrouiller la coque en position fermée. Après des dizaines d'ouvertures et fermetures et quelques chutes malencontreuses, on est rassurés sur la qualité de l'ensemble qui supporte bien l'épreuve du temps pour l'instant. Si ce système de verrouillage bloque l'accès au port USB-C sous la machine, un trou sur le haut permet d'accéder au second port USB-C dédié uniquement à la charge, ce qui fait qu'on peut complètement charger la machine sans avoir à ouvrir sa protection. Dernier petit détail astucieux : la partie haute de la protection est creusée pour pouvoir accueillir jusqu'à dix cartouches Switch 2 qui viennent se clipser entre quatre petits ergots. Là encore, malgré une utilisation poussée, toujours pas de jeu dans les fixations des cartouches qui restent bien en place, même si le boîtier est trimballé au fond d'un sac à dos.
Bref, de tous les accessoires proposés par le constructeur, c'est pour l'instant mon petit chouchou, car il prend à peine plus de place que la console elle-même (le plastique fait en moyenne 2 mm d'épaisseur) et est ultra costaud, même sur la durée.
JoyVerse Dual Joy-Con Grip for Switch 2
Le JoyVerse Dual Joy-Con Grip for Switch 2 a une double utilité : offrir un support de Joy-Con 2 pour les transformer en une pseudo-manette et une recharge directe à la manière du bidule en plastique fourni d'office avec la console par Nintendo, que personne n'utilise, et vendu au prix scandaleux de 35 euros sur leur boutique (mais qui rajoute l'accès aux boutons GL/GR). L'accessoire de JSAUX coûte 10 euros de moins, ce qui est plus raisonnable pour un accessoire pensé pour dépanner, rien de plus. Sa construction est axée autour d'une arche dont les côtés accueillent les Joy-Con 2. Une fois branchés sur une prise USB-C, deux LED viennent indiquer par une couleur la charge (rouge) ou la fin de charge (verte). L'accessoire est vendu avec deux grips additionnels censés offrir une meilleure prise en main sur la durée.
Disons-le tout de suite, on reste peu convaincus par l'ensemble. D'une, l'aimant qui maintient les Joy-Con 2 contre l'arche est moins puissant que ceux de Nintendo (ça ne fait pas le "clac !" satisfaisant lorsqu'on attache les Joy-Con 2), ce qui fait qu'il y a un léger jeu lorsqu'on attrape le machin.
Disons-le tout de suite, on reste peu convaincus par l'ensemble. D'une, l'aimant qui maintient les Joy-Con 2 contre l'arche est moins puissant que ceux de Nintendo (ça ne fait pas le "clac !" satisfaisant lorsqu'on attache les Joy-Con 2), ce qui fait qu'il y a un léger jeu lorsqu'on attrape le machin.
Et de toutes façons, la prise en main n'est vraiment pas extraordinaire. Je l'ai dit plus haut, ce petit accessoire est de l'ordre du dépannage "au cas où", par exemple en déplacement loin d'une manette Pro Controller 2. Lors de mes sessions de jeu avec le grip, je n'ai jamais trouvé ça très ergonomique. La poignée est grosse et si le grip est efficace, elle n'est pas super agréable sur la durée. Je n'ai par contre pas rencontré de problème lié à la charge. Les Joy-Con 2 se chargeant naturellement très lentement sur la machine, on reste de l'ordre de deux à trois heures pour une charge complète. La seule plus-value de cet accessoire est réellement sa portabilité puisqu'il est tout plat (16 mm d'épaisseur) et peut se glisser très facilement dans un sac à dos.
Joy-Con Charging Station for Switch 2
Je termine mon tour d'horizon avec le Joy-Con Charging Station for Switch 2 qui est comme son nom l'indique une station de recharge USB-C ultra plate pouvant accueillir jusqu'à quatre Joy-Con 2. L'accessoire aurait pu être un vrai gros gadget de plus, mais c'était sans compter les jeux qui utilisent le mode souris des Joy-Con 2 de la Switch 2 (ou plus récemment la compilation Super Mario Galaxy 1 + Super Mario Galaxy 2 qui invite à utiliser les Joy-Con 2 en mode pointeur). Je ne sais pas pour vous, mais ma console est loin du canapé et je joue principalement aux jeux en mode souris sur ma table basse. Cette petite station est donc devenue ma meilleure amie pour éviter les allers-retours vers la base de la Switch 2. Avec ses 18 mm d'épaisseur, elle rentre facilement dans un rangement et est installable très facilement. Comme pour le JoyVerse Dual Joy-Con Grip for Switch 2, quatre LED indiquent l'état de la charge. Pour le reste, on enfiche les Joy-Con 2 dans les rails de recharge, eux aussi moins aimantés que la console, et basta.
L'accessoire n'utilise pas le loquet de sécurisation de fermeture du Joy-Con 2 pour conserver l'aimantation de l'ensemble et il est nécessaire d'effectuer une pression d'un doigt vers la station lorsque l'on tire la petite manette vers nous pour le désenficher du port aimanté. Une béquille permet également de positionner la station à 45°, mais je n'en vois pas trop l'intérêt vu qu'il faut attraper la station dans une main et tirer le Joy-Con 2 de l'autre pour l'attraper dans cette position brinquebalante. Au final, c'est un accessoire de fainéants que j'utilise tous les jours ou presque en ce moment et je ne peux donc que conseiller son achat.
Je passe maintenant la main à Frostis pour une seconde volée d'accessoires issus de cette collection été de JSAUX.
Je passe maintenant la main à Frostis pour une seconde volée d'accessoires issus de cette collection été de JSAUX.
Avis de Frostis AdvanceJe possède pas mal de consoles et notamment un bon paquet de consoles portables. Je suis donc un adepte des sacoches de transport et autres boîtes de protection. Cependant, je ne connaissais pas du tout la marque JSAUX, et j’avoue que ça part assez mal sur le premier accessoire. Sur la boîte du produit, c’est noté Shock-Absorbent Storage Case, sauf que ce n’est pas tout à fait le même produit que celui testé par Billou95. J’ai donc regardé la référence au dos du produit (PC0114) pour me rendre compte qu’il correspond au Split Protective Case for Switch 2. Et pour la suite, je vais être un peu moins enthousiaste que Billou95 parce que, comme je le disais précédemment, j’ai une très grande habitude des accessoires et que je suis du genre tatillon.
Split Protective Case for Switch 2Ce dernier se décompose en quatre morceaux. Le premier est une sorte de coque de protection à clipser à l’arrière de la console. C’est plutôt bien fait et elle épouse parfaitement bien le dos de la console. Côté prise en main, c’est quasiment comme s’il n’y avait rien et de fait, l’intérêt est seulement d'éviter les rayures à l’arrière de la Switch 2, si jamais vous êtes du genre à faire glisser votre console à plat. Notons aussi que le constructeur a eu la bonne idée de faire en sorte que l’on puisse déplier le petit support pour jouer en mode table. De même, toutes les entrées/sorties et les boutons sont accessibles sans problème.
Le second morceau de la protection se pose sur l’avant de la console. Comme le Shock-Absorbent Storage Case for Switch 2 de Billou95, cette partie comporte des compartiments pour les sticks et boutons, afin de ne pas les écraser. Il y a aussi une petite mousse à l’intérieur pour protéger l’écran, qui est aussi l’endroit où il est possible de caler dix cartouches de jeux. Cette coque se clipse comme celle de l’arrière. Honnêtement, ça se fait assez bien, puisqu’elle est maintenue avec la coque arrière.
Passons maintenant aux troisième et quatrième morceaux, qui sont des accessoires pour les Joy-Con 2. Ce sont les deuxièmes que je teste et ceux-là sont les meilleurs. Les premiers que j’avais testés d'une autre marque étaient en silicone, donc faciles à positionner, mais pas terribles à l’utilisation. Ici, c’est l’inverse. C’est une tannée à positionner puisque les grips sont en plastique dur, mais c’est assez agréable ensuite, avec ce petit grip et l’arrondi pour le maintien de la console, qui est maintenant nécessaire.
Nécessaire parce que je vais passer aux points qui fâchent un peu. Déjà, la partie à clipser à l’arrière est chouette, mais rend la console plus épaisse. De fait, même si la Switch 2 reste toujours dans son dock, bah, c’est bien plus serré avec cette protection. En clair, si vous n’avez pas de protection d’écran, vous risquez juste d'abîmer l’écran en le rayant. Pour la partie sur le dessus, rien à dire. Si les creux pour les sticks sont bien faits, tout est normalement bien protégé, et je pense que même les cartouches ne touchent pas l’écran. Mais c’est peu pratique à enlever, puisque clipsé assez fort. Un mal pour un bien.
Enfin, et c’est probablement mon plus gros point noir : 144 grammes s’ajoutent à la console avec la partie arrière et les deux accessoires pour les Joy-Con 2. Pour rappel, le Steam Deck OLED fait 640 g, le Steam Deck LCD est à 669 g, tandis que le ROG Xbox Ally est à 670 g et le ROG Xbox Ally X atteint carrément 715 g. Des PC-consoles que je trouve assez lourds pour des portables. Du coup, au lieu d’avoir une Switch 2 qui fait son poids plume de 534 g, on se retrouve avec une brique de 678 g dans les mains. Enfin, le tout fait 264 g (coques avant et arrière, plus les accessoires Joy-Con 2), contre 249 g pour ma pochette renforcée tout en velour à l’intérieur (donc sans rayure possible) offrant la possibilité de ranger douze cartouches (qui ne touchent pas l’écran). C'est toujours 20 g de plus à transporter dans mon sac.
EnergyFlow | Joy-Con Charging Dock for Switch 2Concernant l’autre petit accessoire que j’ai pu tester, il s’agit d’une station de charge de Joy-Con 2, l'EnergyFlow Joy-Con Charging Dock for Switch 2. Il s’agit globalement du même matériel que celui de Billou95, mais en mode vertical et avec un design assez compact, avec ses 132 mm de haut, pour 56 mm de large et 50 mm profondeur. L’intérêt ici est à quelque chose près le même que la station au format plat : elle peut se mettre un peu n’importe où, tout en restant discrète. Enfin ça, c’est si on désactive les horribles LED RGB qui sont en façade et qui ne servent strictement à rien, à moins d’être un streamer de quatorze ans.
Pour le reste, on est dans l’efficacité : possibilité de connecter jusqu’à quatre Joy-Con 2 et connexion par un simple câble USB-A vers USB-C. L’idée étant de connecter ce petit accessoire au dock de la Switch 2, il est donc très orienté pour les joueurs et joueuses possédant pas mal de Joy-Con 2. Quant à la charge, elle se fait à 100 % pour deux Joy-Con 2 en environ 2h30. Je n’ai malheureusement pas pu tester avec quatre manettes, puisque je n’en ai que deux pour le moment.
Dans l'ensemble, JSAUX offre de belles alternatives aux produits vendus directement par Nintendo et surtout, propose cela à des prix plus attractifs. Néanmoins, attention tout de même aux différentes variations d'accessoires sur leur site, qui peuvent être un peu compliquées à comprendre, et aussi à l'aspect très plastique des choses sur certains produits. Mais cela reste une bonne marque à garder du coin de l'oeil !