Formula Retro Racing : Une formule pas magique

​Nostalgie, quand tu nous tiens... Souvenez-vous, les années 90, les jeux vidéo prenaient une dimension et devenaient 3D. Parmi eux, un jeu de voiture resté mythique : Virtua Racing . Du flat shading, en 3D et sur Mega Drive. Impossible ? Pourtant Sega l'a fait. 30 ans plus tard, Formula Retro Racing nous propose de nous replonger dans l'ambiance, alors "3,2,1,GO!".

Formula Retro Racing, je préfère le mentionner tout de suite est un jeu vendu 6€ sur PS4, XBox One et Steam (en solde à 2,5€ au moment de ce test) et est le fruit d'un "micro indie game studio", comprenez qu'il a été développé majoritairement par un seul homme, Andrew Jeffreys. Andrew avait déjà sorti Velocity G , une tentative de remix de WipEout croisé avec Ballistics (si, si, souvenez-vous ). Avec Formula Retro Racing, il prend la même recette et offre un croisement entre Virtua Racing et Daytona USA . De Virtua Racing il reprend le style en flat shading low poly, mais propose des mécanismes plus proches de Daytona USA , notamment les départs lancés, 20 concurrents et des dégâts, le tout avec la fluidité d'aujourd'hui. Et visuellement on peut dire qu'on retrouve parfaitement la patte de l'époque.Niveau contenu, le jeu propose comme dans le temps une seule voiture (avec plein de schémas de couleur possibles), 3 caméras (nez, arrière, éloignée) et 8 circuits jouables avec 3 niveaux de difficulté. La difficulté fera varier le nombre d'étoiles que vous gagnerez en fin de course et permettront de débloquer une partie des circuits et de faire monter un niveau de Licence mystérieux (débloque-t-il un mode reverse comme Virtua Racing ?). Les circuits sont globalement très bons, avec une mention particulière pour Monaco qui a rarement été aussi bien retranscrit en low poly, et ne fait un faux pas qu'avec le circuit de montagne au tracé sans intérêt et qui est en fait pratiquement plat et simule des épingles à cheveux en mettant du banking dans les virages...Tous les circuits sont jouables dans les 4 modes de jeu disponibles à commencer par le mode Arcade qui permet d'enchainer les courses en choisissant un circuit et une difficulté. S'ensuit une course où vous partez 20ème et devez remonter au mieux sachant qu'un compte à rebours viendra vous rattraper aux checkpoints si vous trainez. Le choix de difficulté viendra d'ailleurs augmenter les dégâts en cas de collision et réduire ce compte à rebours drastiquement. Notez que les courses sont assez longues, car elles font souvent 8 tours, vous amenant à devoir redoubler des attardés (dans tous les sens du terme, mais on va y revenir).Le 2e mode c'est le grand prix. Même challenge, mais vous pouvez choisir le nombre de tours et y jouer avec jusqu'à 3 amis en local et sur écran splitté (bienvenue en 1992). Le 3e est l'élimination dont je cherche encore l'intérêt. Le principe : à chaque tour les IA vont plus vite et vous devez essayer de garder une certaine place. En pratique, vous remontez tout le monde en 2 tours, vous passez 15 tours à courir tout seul puis 5 tours à vous faire remonter par tout le monde jusqu'au game over...Enfin vous avez les essais libres, pour tourner sur les circuits sans IA, juste comme ça.Si le contenu semble correct, il y a un hic : le gameplay. En effet, si Virtua Racing nécessitait de très longues heures pour apprendre les circuits, maitriser les trajectoires, savoir doubler les concurrents et gratter quelques millièmes, Formula Retro Racing ne vous demandera rien de tout cela. La faute à un gameplay qu'on qualifiera de trop arcade, faute de terminologie adaptée car il n'y a juste aucune cohérence dans le comportement de l'IA et celui de sa voiture est sans aucune subtilité. On usera son doigt sur l'accélérateur qu'on relâchera parfois en virage, mais sachez que quelque soit votre façon de prendre le virage même complètement à l'extérieur, votre temps sera le même qu'à la corde ! Dès lors, on essayera surtout d'éviter les voitures adverses qui, soit vont trop vite en ligne droite, soit trop lentement dans les virages en adoptant la pire trajectoire possible. Elles ont par ailleurs le défaut de vouloir être dynamiques et de vouloir vous intimider quand vous les dépasserez à grand coup de volant dans votre direction avant de s'écarter si vous êtes encore en piste à côté d'elles et pas dans le décor.Du coup, on se retrouve dans un gros jeu de hasard où chaque dépassement peut vous coûter la course. Pas de game over si vos dégâts montent trop haut, mais une explosion, un reset de la voiture et du temps de perdu. A noter que si c'est vous qui avez jeté une voiture dehors, celle-ci réapparaitra lancée après quelques secondes et plus ou moins à votre niveau au risque de vous envoyer valser à votre tour dans le décor.Le jeu a par ailleurs de gros soucis de retours. Prendre un virage avec trop de vitesse fera vibrer la manette et affichera des nuages blancs, mais sans aucune perte de vitesse ni glissade de la voiture vers l'extérieur, et gagner une course ne déclenche aucune musique de victoire et vous mettra devant un écran vide où apparaitra une coupe après 5 longues secondes. Autres regrets : l'absence d'un "Final Lap" sonore indiquant votre dernière chance de prendre des places, l'absence du temps vous séparant du pilote devant vous et le fait que tous les points des voitures de la minimap sont de la même couleur, rendant impossible de voir où sont vos adversaires noyés dans les attardés que vous remontez.Enfin, coté audio, vous entendrez bien trop souvent l'une ou l'autre des 2 musiques qui sont certes dans l'esprit des années 90, mais sont bien trop répétitives et les bruitages sont très moyens, notamment le hors piste qui donne l'impression que la voiture est en train de creuser dans le décor.