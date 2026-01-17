



Big Hops raconte l'histoire de Hop, une jeune grenouille qui se retrouve kidnappée et transportée dans le néant par un étrange personnage qui va bientôt lui confier la mission de retrouver des cristaux sombres dans plein de mondes différents. Un prétexte plus qu'autre chose pour faire voyager le joueur dans trois univers bien distincts (un désert aride, un archipel et l'intérieur d'une montagne) et le faire crapahuter dans des niveaux ouverts et tournés vers la verticalité, un terrain de jeu idéal pour mettre en pratique le fameux gameplay émergent du jeu. Pour ce faire, Big Hops nous propose tout d'abord un platformer 3D simple, mais cuisiné à la perfection. Hop peut courir, rouler-bouler, courir contre les murs, sauter et s'élancer-glisser pour gagner en vitesse et re-sauter dans la foulée sans perdre d'élan. Cet aspect du titre est très bien fichu, l'appréciation des distances est super lisible et ça contribue beaucoup au plaisir de jeu. Si on est certain que les speedrunners s'en donneront à coeur joie, cette mécanique provoque un sentiment de satisfaction immédiat sur le joueur lambda.

Vient ensuite la langue du héros qu'on peut étendre à l'infini pour attraper des rouages et les tirer vers nous, tourner des manivelles, déverrouiller des portes en la glissant dans le trou de la serrure et en accomplissant des micro-puzzles ou simplement s'accrocher sur certains points d'accroche pour se balancer dans l'environnement. Là encore, malgré la 3D, le système de jeu permissif fait qu'on ne rate jamais sa cible. D'ailleurs, si l'on n'est pas proche d'un objet attrapable, la langue ne se déclenche tout simplement pas. Enfin, notre grenouille peut se lancer dans la grimpette d'à peu près toutes les surfaces, grâce à un système d'endurance emprunté à The Legend of Zelda: Breath of the Wild . Bref, pour le pendant platforming du jeu, c'est du tout bon. La seconde étape dans la mission du studio était de créer des environnements non seulement agréables à traverser, mais propices à l'exploration et aux expérimentations. Ici aussi, il faut bien avouer que c'est une réussite. Au passage, on peut aussi récupérer des cristaux dans les niveaux permettant de débloquer des badges de sac à dos qui offriront quelques bonus (endurance augmentée, gain de pièces d'or lorsqu'on tire la langue, divers radars à objets pour les plus complétionnistes et j'en passe, dont carrément un mode invincible !).





Le jeu enchaîne des niveaux ouverts et des phases de couloirs, mais toujours en proposant çà et là des corniches, des points d'accroche ou des tremplins qui sont comme des invitations à tester des trucs, à se laisser porter par la vitesse du personnage pour se lancer dans du parkour entre deux immeubles ou plateformes et traverser des endroits prétendument interdits d'accès. On a souvent cette impression de casser le jeu (alors que c'est voulu par le développeur) lorsqu'on se retrouve dans un autre bloc de niveau suite à des cascades improbables et ça donne également beaucoup de satisfaction. Mais alors quid du gameplay émergent ? Pour ça, Luckshot Games a ajouté à son jeu une ribambelle de fruits spéciaux que la grenouille peut stocker dans son sac à dos et jeter dans l'environnement. Ces derniers possèdent des capacités uniques. Le gland fait pousser un tronc sur lequel on peut grimper pour atteindre de nouveaux sommets, le piment fait prendre feu aux herbes sèches, le cactus déploie une tyrolienne entre deux surfaces, etc. Les niveaux traversés regorgent d'arbres à fruits, et il sera bientôt même possible d'en replanter.

Ainsi, c'est le joueur qui choisit la manière d'appréhender l'environnement qui l'entoure. Dans l'archipel, par exemple, un groupe de pirates écolos vous demandera d'aller mettre un terme aux activités de plateformes pétrolières. Et on a l'embarras du choix lorsqu'il s'agit de gravir la plateforme. Bien qu'il soit tout a fait possible d'arriver à l'objectif principal sans aide, certains endroits recelant quelques bonus resteront inaccessibles sans s'aider des fruits. Bien souvent, il faudra aussi combiner leurs capacités, tout en s'aidant de la physique généreuse du jeu. D'ailleurs, les niveaux dans le néant utilisent la physique un peu à la manière de Super Mario Galaxy pour offrir des chemins bombés qui invitent à faire des sauts pour atteindre des plateformes dans le vide. Seul bémol à cette exploration libre, certains fruits mal pensés comme les boulettes vertes qui courent et rebondissent dans les niveaux, qui sont un enfer à gérer et transforment par exemple le niveau des égouts en un calvaire à traverser. Heureusement, c'est le seul qui impose d'utiliser uniquement ces fruits pour avancer.

On peut aussi noter, au registre des irritations, les points d'accroche qui n'ont pas de balancier sur un axe précis et il n'est pas rare de se retrouver à se balancer dans tous les sens en ayant du mal à stabiliser son axe de rotation. Absence d'éditeur derrière le jeu oblige, la phase de QA a été pas mal réduite et il reste encore quelques bugs à corriger. J'ai par exemple été soft-lock dans un niveau et j'ai dû quitter et relancer le jeu pour me débloquer. Heureusement, les checkpoints sont bien placés et ne bloquent jamais vraiment le joueur. On peut aussi reprocher au jeu des PNJ aux quêtes un peu plan-plan et des dialogues assez insipides, notamment ceux avec le "grand méchant" du jeu qui se paye un doublage pas raccord avec ce qu'il raconte. Pour finir sur nos griefs, la fin du jeu tire un peu en longueur sur la dernière demi-heure (comptez une douzaine d'heures au total) et perd le joueur avec une mécanique de sauts multiples absolument pas expliquée.



