Ball x Pit : Bienvenue au Fight Club
Développeur / Editeur : Valve Steam Kenny Sun Kenny Sun and Friends
Supports : Switch / PS5 / Epic Games Store / Microsoft Store / Geforce Now / macOS / Xbox Series
Après Vampire Survivors, Loop Hero et Balatro, la nouvelle pépite indé du moment s'appelle Ball x Pit. Il faut dire que comme les autres titres mentionnés, celui-ci mixe habilement des styles de jeux qu'on croyait impossibles à mélanger puisque c'est un casse briques-shoot'em up-RPG-rogue lite. Et pourtant ça marche.
Baraque à flippeBall x Pit (qu'on prononce Ball Pit en oubliant complètement le x autant que je sache) n'est pas le premier jeu de Kenny Sun and Friends qui a sorti une bonne douzaine de jeux ces 10 dernières années mais c'est le premier ou Kenny Sun s'est entouré de 6 personnes avant que Delvolver propose de le publier.
Il en résulte un jeu très différent des petits jeux mobiles au design épuré qu'il avait sorti jusque là puisqu'on se retrouve ici devant un jeu un peu sombre aux graphismes faussement pixelisés et aux tons sinistres qui va nous faire affronter des hordes de monstres en contrôlant un personnage qui balance des boules dasn tous les sens.
Pour le scénario : Baboulone a été envoyée au fond d'un puits et vous allez descendre dans celui-ci pour essayer de la récupérer. Oui, le scenario ne sert à rien et on les en remercie de ne pas même avoir essayé d'en faire un.
Break'em UpLe jeu se déroule en deux phases.
La première consiste à choisir un héro et un monde puis de descendre dans le puits afin d'aller le visiter. Celui-ci se matérialise sous la forme d'un couloir vertical envahi de monstres qui descendent vers nous. On va donc avancer lentement en mode twin-stick shooter en essayant de se frayer un chemin grâce à nos boules afin d'atteindre et de vaincre deux demi-boss avant d'affronter le boss de chaque monde. Forcément ce n'est pas si simple, car certains ennemis peuvent vous tirer dessus de loin ou vous taper de près, et si jamais ils atteignent le bas de l'écran, ils vous attaqueront sans préavis.
Heureusement, votre arsenal de boules va les calmer et ils libèreront alors des orbes d'expérience qui feront constamment monter un compteur. Lorsqu'il sera plein un menu s'affiche, augmentant une des caractéristiques de votre héro, puis vous proposant de choisir un item parmi trois constitués de boules ou d'objets.
Les ennemis pourront également lâcher de l'argent, des ressources ou des plans qu'on dépensera dans la deuxième phase, mais aussi des potions de vie ainsi qu'un power up coloré.
Si vous ramassez celui-ci, une menus'affiche alors pour vous donner jusqu'à 3 choix :
- Fission : augmenter aléatoirement un ou plusieurs de vos boules ou améliorations (jusqu'au niveau 3 max)
- Fusion : fusionner 2 boules ou objets de niveau 3 en un seul combinant les propriétés des deux
- Evolution : combiner 2 boules ou objets en une nouvelle boule ou objet aux propriétés uniques
Evidemment, comme tout bon casse briques, les boules sont très variées et sont en plus élémentaires, causant poison, lasers horizontaux et verticaux, dégâts de feu, de froid et autres aux ennemis. Les objets eux viennent renforcer un aspect, comme des critiques, un bonus en attaquant les ennemis par un coté spécifique, des rebonds, etc...
Un jeu qui casse les baraquesLa deuxième phase arrive quand vous perdez ou finissez un niveau. Vous revenez alors à la surface où vous pouvez dépenser votre argent et vos ressources pour construire et disposer des champs et des bâtiments dans un espace clos.
On comprendra plus ou moins rapidement que chaque personnage débloqué peut se transformer en boule et que la direction que vous leur donnerez leur fera pendant quelques secondes traverser le village créé à la manière de boule de flipper, ramassant les ressources des champs qu'ils écrasent et fabriquant les bâtiments à chaque choc de ceux-ci.
Evidemment, il faut des ressources (blé, bois, pierres) en quantité suffisante pour construire chaque bâtiment puis il faut le choquer suffisamment pour le fabriquer mais une fois fabriqué, il vous apportera un bonus passif permanent.
Finir des niveaux en tuant son boss de fin vous rapportera aussi des engrenages qui, au bout d'un certain nombre, vous permettront d'améliorer l'ascenceur du puits. Cela débloquera un nouveau niveau ainsi que de nouvelles boules et objets qui viendront s'ajouter à la liste des choix quand vous montez de niveau.
Un jeu de maboulesBref, je ne dirais pas que le jeu est beau, mais les graphismes font le taf. Les sons et les musiques participent de l'ambiance et plus il y a d'ennemis et plus ont les entend sauter d'un même pas répétitif vers vous comme une mise en garde qu'ils seront bientôt trop nombreux pour être arrêtés.
Le fait d'avoir remplacé le paddle par un personnage mobile et de nous permettre de tout le temps choisir la direction de lancement des boules nous amène être tout le temps mobile pour ramasser des bonus ou pour mieux nous placer et à réfléchir où envoyer nos boules pour créer plus de dégâts. il y a même des astuces comme récupérer des boules qui se baladent dans le vide pour pouvoir les retirer plus vite vers les ennemis.
Prenant aux casse-briques, le jeu nous permet de créer une brèche pour envoyer les boules rebondir derrière les lignes ennemies, tandis qu'empruntant aux shoot'em up, vous vous retrouverez à parcourir le sol pour ramasser des items et à éviter les tirs en vous glissant entre eux. En plus, si les premiers instants d'un niveau sont assez vides et calmes, avec les améliorations le jeu devient un festival de sons et lumières avec l'accumulation des effets de zone des boules.
Ajoutez à cela des parties courtes (15 minutes ou moins par niveau), une VF correcte, une rejouabilité assez colossale puisque chaque héro a ses avantages et inconvénients, des incitations à refaire les niveaux avec chaque héro, des héro méta, des combinaisons de boules et d'objets dévastatrices à découvrir, un mode new game +, bref, il y a de quoi faire.
Bien qu'annoncé depuis juin, Ball x Pit prend tout le monde par surprise à sa sortie ce 15 octobre 2025 en tapant directement très fort. Mêlant des genres de jeux improbables entre eux, il arrive pourtant à délivrer un gameplay accrocheur et dynamique sans temps mort et jamais frustrant. L'alternance entre vidage de couloirs et construction de base fonctionne bien, tout comme les fusions d'objets à la volée, offrant une pléthore de stratégies, rendant chaque champ de bataille unique. Bref, Ball x Pit est un jeu indé à petit prix (15€) disponible sur tous les supports existants qu'il serait dommage d'ignorer.