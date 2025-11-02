Ball x Pit : Bienvenue au Fight Club

Après Vampire Survivors, Loop Hero et Balatro, la nouvelle pépite indé du moment s'appelle Ball x Pit. Il faut dire que comme les autres titres mentionnés, celui-ci mixe habilement des styles de jeux qu'on croyait impossibles à mélanger puisque c'est un casse briques-shoot'em up-RPG-rogue lite. Et pourtant ça marche.

Baraque à flippe

Break'em Up

Fission : augmenter aléatoirement un ou plusieurs de vos boules ou améliorations (jusqu'au niveau 3 max)

Fusion : fusionner 2 boules ou objets de niveau 3 en un seul combinant les propriétés des deux

Evolution : combiner 2 boules ou objets en une nouvelle boule ou objet aux propriétés uniques

un pokedeck

Un jeu qui casse les baraques

Un jeu de maboules