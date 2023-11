Et un, et deux, et trois remakes pour Shin Megami Tensei: Persona 3 . Sorti initialement sur PS2 en 2008, le jeu a eu droit à une première réédition FES en 2008 qui rajoutait pas mal d'améliorations au jeu original ainsi que du contenu inédit. Rebelote trois ans plus tard avec le remake Persona 3 Portable qui apportait une nouvelle héroïne et du contenu supplémentaire. Et devinez quoi ? En janvier dernier sortait un remaster du remake du remake.

Donc lorsque Atlus a annoncé un énième remake de Persona 3, basé qui plus est, non pas sur la dernière version en date, mais bien sur l’original, on a tout d’abord été interloqués avant de découvrir l’étendue des travaux effectués cette semaine à la Paris Games Week.C’est pendant une courte démo d’une demi-heure que nous avons pu nous adonner à deux des activités principales du jeu à savoir une virée dans le Tartarus, le donjon aléatoire originel. Puis dans un second temps, nous avons pu prendre le monorail pour aller abattre la Prêtresse Arcanique, l’un des tout premiers boss du jeu rencontré pendant la seconde opération de pleine lune. C’est déjà l’occasion de faire connaissance avec le jeu puisque je n’y avais pas joué à sa sortie. Et heureusement pour moi, Persona 3 Reload ne se contente pas de repiquer tous les assets originaux en HD. Le jeu a subi un retraitement graphique complet, à commencer par son moteur 3D maison abandonné au profit de l’Unreal Engine 4. Un vrai remake en somme.Le look du jeu laisse volontiers de côté les modèles disgracieux de l’époque pour des héros aux proportions calquées sur Persona 5. Il en va de même pour tous les artworks, menus et bulles de dialogues ultra-stylisées qui ont fait la patte du dernier Persona en date. L’ensemble donne un rythme comme seul P Studio sait le faire, et c’est toujours aussi accrocheur à l’oeil. En bonus, le jeu se paye une bande originale retravaillée avec de nouveaux thèmes musicaux dont l’excellent « It's Going Down Now » déjà entendu dans les bandes-annonces et un doublage complet en anglais ET en japonais, s’il vous plait !Manette en main, le jeu avance timidement ses nouveautés dans la maigre démo que nous avons pu tester. Le Tartarus est plus riche en éléments destructibles et en coffres, son architecture a été revue pour éviter autant que possible la monotonie. On remarque que les ennemis disparaissent aussi lorsqu’on ouvre les coffres alentours. En combat, on retrouve le classique Attaque/Persona/Garde/Items. Le désormais classique One More, justement révélé à la sortie de Persona, qui permet de frapper une fois de plus après avoir mis un ennemi KO s’inspire ici de ce qui est fait sur Persona 5 et peut désormais être transféré à un autre personnage de l’équipe. Les cartes bonus disponibles dans le Shuffle Time après un combat ne semblent plus proposées aléatoirement, sûrement pour éviter de punir les joueurs inutilement. Et si vous choisissez la carte d’une Persona que vous avez déjà, comme dans le dernier épisode en date, la Persona gagnera de l’expérience.Le jeu parait donc avoir subi des petits changements çà et là pour gommer ses aspérités et il faudra attendre la sortie pour voir si de nouvelles synergies entre personnages seront au programme et si le Tartarus réputé comme punitif a subi lui aussi une vraie bonne grosse cure de jouvence. En attendant, on a une grosse pensée pour tous ceux qui se sont jetés sur le remaster de début d’année et qui doivent un peu tirer la tronche, mais ce Persona 3 Reload s’annonce comme l’édition définitive du jeu et j’ai bien hâte de reposer mes mains dessus le 2 février 2024 sur PS4, PS5, Xbox One, Series, et PC.Ca fait tellement longtemps qu’on l’attend qu’on s’en serait presque lassés, le RPG Granblue Fantasy: Relink d’abord développé par PlatinumGames puis repris en main par Cygames a fait une petite apparition sur le stand Plaion , son éditeur Européen. Et quand je dis petite, la démo qu’on a pu tester ne durait qu’une dizaine de minutes et présentait une parmi la centaine de quêtes du jeu. La structure du jeu comporte encore pas mal d’inconnues, mais il semblerait que tout tourne autour d’un ou plusieurs hubs et que le joueur partirait dans des quêtes impliquant de la baston à foison pour y abattre des boss, des hordes d’ennemis ou protéger certains alliés. Celle qui nous a été donnée de faire nous demandait de venir à bout de 2 boss en compagnie de 3 IAs.Le gameplay nous a fortement fait penser à SWORD ART ONLINE Last Recollection avec de nombreux coups et combos à activer avec les quatre boutons du pad et les différentes gâchettes. Impossible de creuser plus en détail le système de jeu dans la démo millimétrée, mais si les combats ne manquent pas de punch, techniquement le jeu accuse le poids des années. Et si en plus, il n’est qu’une succession de quêtes en ligne droite, on risque de baisser les bras rapidement. Réponse prévue à sa sortie le 1er février 2024 sur PS4, PS5 et PC.