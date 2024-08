Shapez 2 monte le volume

Je pensais qu'il était plus ancien mais le premier Shapez n'a que quatre ans. Sorti en 2020, ce jeu indé d'automatisation avait réussi à se faire un nom en proposant de construire des formes avec son style épuré et une simplicité d'utilisation déconcertante. On n'en attendait donc pas moins de son successeur, Shapez 2, qui sort aujourd'hui et on n'est pas déçus.

Remise en forme

Qualité de vie : le jeu

Allez à votre rythme

Baisse de forme

Petite forme

La salle de gym

Plus en forme que jamais

Un petit bémol dès le départ pour dire que si le jeu sort bien aujourd'hui, c'est officiellement en accès anticipé. La différence est cependant assez subtile car le titre est clairement déjà parfaitement jouable du début à la fin et propose une tonne de contenu qu'on va parcourir dans cette preview ainsi qu'un niveau de finition que bien des jeux aimeraient avoir en version 1.0. De fait, on gardera quand même en mémoire que c'est une "early access", ce qui permet de penser que le jeu évoluera encore pas mal pendant les 6-12 mois que durera cette période.Cela étant dit, entrons dans le vif du sujet : Shapez 2.Première évidence : le style a changé. Il a, a minima, pris une dimension supplémentaire puisque tout est désormais en 3D. Fini donc le temps où on ne pouvait pas superposer les convoyeurs sans faire des tunnels invisibles sous la carte. Cette fois, vous aurez jusqu'à trois étages pour dérouler vos spaghettis autant que vous le souhaiterez et amener ainsi les formes que vous aurez fabriquées jusqu'au Vortex central qui comptabilisera votre production.Les formes aussi sont désormais en 3D et sont facilement visualisables sous toutes les coutures. Le jeu pousse d'ailleurs le vice à rendre vraiment "physiques" ces formes en transformant toutes les opérations habituelles de ce genre de jeu en opérations "physiques". Exemple simple, à un embranchement, un taquet viendra pousser une forme sur deux vers l'autre chemin pour faire la séparation en deux flux identiques. Pour changer d'étage, chaque forme vient se poser sur une lame qui dans un geste élégant va la monter au niveau du convoyeur supérieur tandis qu'une autre en est redescendue pour prendre la forme suivante. Et tout est comme ça.Le jeu a aussi gagné en couleurs. Il a en effet remisé le fond quadrillé blanc et opte désormais pour des plateformes grises bordées d'orange flottant au milieu du vide interstellaire, gardant au passage ce côté gigantesque d'espace infini à notre disposition. L'interface utilisateur aussi a bénéficié du lifting, proposant des icônes colorées et permettant même de choisir de très nombreuses formes et couleurs quand vous enregistrerez des groupes de machines réutilisables. Enfin, un mot sur les performances : le jeu se lance en cinq secondes, charge une sauvegarde en cinq secondes également et même en toute fin de partie, malgré les milliers de choses à l'écran et les centaines qui sont gérées hors écran, je n'ai jamais senti le moindre ralentissement.Après l'UI, parlons de l'UX et mentionnons un point impressionnant du titre : ses animations pour toutes les illustrations des aides du jeu. En effet, toutes les machines et tous les concepts sont répertoriés dans un guide et chaque section est expliquée de façon claire et simple et illustrée par de multiples vidéos présentant en quelques secondes le sujet abordé. On aimerait que tous les jeux aient cette qualité de présentation.Tant qu'à encenser Shapez 2, on va aussi parler de la maniabilité qui est si intuitive qu'elle est clairement pour une bonne part du plaisir qu'on a à jouer au titre. En effet, placer des convoyeurs dans tous les sens, qui se croisent, avancent en parallèle, changent de direction ou se survolent est un jeu d'enfant. Et pour couronner le tout, un jeu de raccourcis permet de facilement passer d'un étage à un autre, supprimer toute une chaîne de machines reliée à un convoyeur ou vider de ses formes un convoyeur. On peut même n'afficher qu'un étage à la fois pour n'éditer qu'une seule couche.La facilité d'utilisation fait qu'on ne rechigne jamais à supprimer un quart de ses usines pour une fabrication de pièces désormais inutiles. D'autant que vous avez la possibilité de sauvegarder des arrangements de machines autant que vous le voulez, avec nom et icône personnalisés et même raccourci en barre rapide. Et dans tous les cas, le jeu ne vous impose jamais rien : il n'y a pas de chronomètre, les ressources sont infinies, les machines et convoyeurs sont gratuits et on peut annuler toutes ses actions d'un simple CTRL-Z. Il n'y a pas non plus de sens pour livrer les formes, par contre attention, les machines ainsi que la fonction miroir sont alignées sur le nord (ce qui peut avoir son importance pour certaines opérations).Il y a vraiment eu un gros boulot sur la prise en main ainsi que sur la présentation des informations relatives aux machines. Au point de prévisualiser les formes à venir au bout des convoyeurs, de nous calculer le débit réel des formes en tout point du trajet ou de nous indiquer combien de machines sont nécessaires pour un débit optimum par rapport au débit du convoyeur. Du grand art et ce serait bien si ça pouvait donner des idées à d'autres titres qui s'en sortaient pourtant déjà pas mal comme Satisfactory (qui sort ce 10 septembre).Tout n'est pas parfait, mais c'est un peu pinailler que de dire que parfois, notamment en copiant-collant des machines, certains convoyeurs viennent s'accrocher à d'autres auquels ils ne devraient pas, ou qu'au contraire il ne viennent pas se fusionner à des convoyeurs en face d'eux. On peut aussi citer les tuyaux pour les liquides qui n'indiquent pas combien de fluide les traverse. J'ai d'ailleurs rapporté ce point sur la page des retours au développeur et celui-ci a indiqué deux jours plus tard qu'il allait ajouter cette fonction dans une prochaine mise à jour, ce qui indique quand même une belle réactivité de sa part.Contrairement à Satisfactory par contre, n'attendez pas du jeu qu'il vous transporte dans un monde diversifié ou qu'il vous propose une petite histoire. Shapez 2 reste un bac à sable géant, même s'il possède ce qu'il nomme des scénarios. Chacun propose de franchir neuf paliers qui apporteront chacun un concept supplémentaire au jeu et vous donneront des défis de fabrication de plus en plus corsés tout en débloquant des machines afin d'aller vers un objectif final.Le bon point c'est que le jeu ne cache rien. Vous pouvez voir dès le début toutes les formes que vous aurez à fabriquer pour arriver au bout du palier 9, voir quelles machines et mécanismes seront débloquées et à quel pallier, comment elles s'utilisent ainsi que toutes les formes secondaires qui seront disponibles pour vous faire gagner des points de science qui permettront de débloquer des améliorations.Peut-être un signe que le statut d'accès anticipé n'est pas usurpé cependant, certaines améliorations et nouveaux concepts ne sont pas tous aussi pertinents. Je pense à ces assembleurs en coin dont je ne vois toujours pas l'utilité vu qu'ils ne sont pas chaînables contrairement à ceux de base. Je pense aussi aux injecteurs qui n'apportent aucune subtilité de gameplay et nécessitent simplement d'ajouter une machine sur les lignes existantes. Au final, ils ne font donc que rendre confuses les formes à fabriquer, vu qu'on rate facilement les petites injections en question, qui n'ont a priori que l'intérêt de pouvoir faire des yeux aux formes ressemblant à des têtes de smileys...Autre déception : l'audio. Je ne parlerai pas des bruitages car je ne les ai entendus qu'après quinze heures de jeu par hasard et ils ne sont vraiment pas terribles. Non, je parlerai des musiques, où je suis très mitigé. Outre le thème sonore du jeu qui est très bon et la patte synthé très agréable, on pourra vite reprocher leur répétitivité, et se demander pourquoi il faut débourser 10€ pour une deuxième moitié de la bande sonore pour au final "plus de la même chose". Il parait que c'est un "bonus de soutien aux développeurs". D'accord, supposons. Enfin, je trouve que dans le pack de base, une musique ressemble beaucoup trop à "Kiss from the Rose" de Seal, ce qui a fini de me décider à écouter ma propre playlist.Ayant surtout joué en normal, le scénario a été assez agréable à suivre. D'une part parce qu'à chaque palier, vous aurez à fabriquer deux formes qui devront être combinées en une dernière, ce qui permet d'exploiter et de peaufiner les "usines" développées pour ce palier. Également parce que pour chaque palier, les formes secondaires sont souvent fabricables en parallèle des formes principales, car n'utilisant pas les ressources de celles-ci, ce qui permet de s'occuper le temps qu'une production atteigne son quota de formes à produire.Par contre, les quotas sont encore un peu bruts de décoffrages et si j'ai pu faire tous les paliers sans avoir quasiment de temps mort, étant occupé soit à développer des formes secondaires, soit à améliorer mes méthodes de fabrication, le dernier quota est clairement abusé puisqu'il demande non seulement la forme la plus complexe du jeu, mais en plus 150 000 unités de celle-ci. Dès lors je n'avais plus que deux choix : soit attendre les 19 heures et 30 minutes nécessaires (au rythme de 128 unités par minute), soit passer du temps à créer des copies de mon usine fonctionnelle et optimisée pour réduire par deux, trois ou quatre cette durée. J'ai donc opté pour la troisième voie : m'arrêter là pour ce scénario.Pour autant, Shapez 2 est vraiment très bon. Au fur et à mesure de la complexification des formes demandées, on finira par devoir aller chercher des gisements de formes spécifiques à l'extérieur de sa base. On découvrira ainsi une deuxième échelle de jeu, 16 fois plus grande où on pourra développer de nouveaux morceaux de base ainsi que des logistiques de convoyeurs et de trains interstellaires pour rapatrier ses ressources.Au final, le jeu possède quatre scénarios proposant des formes normales, difficiles et très difficiles, et possède même, surprise, un scénario avec des formes hexagonales ! Ces scénarios peuvent ensuite être mixés avec un mode de difficulté parmi quatre, un choix de génération de la carte stellaire et des contraintes supplémentaires si vous êtes en mal de difficulté. Bref, si vous aimez créer des formes, vous allez être servi pour les quatre prochaines années.