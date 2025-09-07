Entre deux rendez-vous pour des jeux d’aventure, je suis allé tester Gear.Club Unlimited 3 chez Nacon Racing, un jeu de bagnoles. Honnêtement, ce n’était pas prévu, puisqu’à la base, je devais voir Endurance Motorsport Series, mais il y a eu un petit souci de planning. Alors, me voici parti pour un jeu de courses qui a son petit public.

Sur Switch, j’ai Gear.Club Unlimited (2017), auquel j’ai joué quelques heures et que j’avais bien apprécié pour son aspect arcade. Sans être le jeu de l’année sur ce crédo, il faisait son petit effet et il n’était pas vendu trop cher. Il a été suivi d’un nouvel opus, Gear.Club Unlimited 2 (2021) auquel je n’ai absolument pas touché parce que… bah parce que 40 balles et une année 2021 assez chargée, avec notamment Forza Horizon 5 juste en face.Mais Nacon Racing a vendu un peu plus de 2 millions d’unités de leur second titre et il serait idiot de ne pas tenter de continuer l’aventure. Comme pour les deux premiers épisodes (et aussi celui sur mobile), c’est Eden Games qui est à la tête du développement de Gear.Club Unlimited 3 . Je ne m’étais absolument pas renseigné sur le jeu puisque je n’avais pas prévu de le tester à la Gamescom, mais Camille Ledez, Product Manager chez Nacon Racing m’a fait un bon speech, en plus de jouer avec moi et d’être sympathique.Ce troisième épisode reste dans la ligne droite de la série, à savoir. Concrètement, il n’est ici pas question de concurrencer Gran Turismo, Forza Horizon, ou des titres arcade comme Screamer par exemple, mais plutôt de séduire le grand public. Et honnêtement, ça se voit. Déjà visuellement, j’ai assez vite ressenti que le budget n’est pas du tout le même que dans un jeu de courses haut de gamme. On est plus suravec le budget alloué, avec des véhicules plutôt bien modélisés, de beaux effets de lumière, mais malheureusement des décors un peu trop simplistes.Par exemple, il n’y a pas des dizaines d’environnements différents, puisque les tracés se trouvent sur les, dans lesou sur des trajets de type autoroutes. De même pour le nombre de voitures, même si on retrouve quelques belles marques de légende, Gear.Club Unlimited 3 ne propose qu’, ce qui est sensiblement suffisant au final. Enfin, toute l’interface fait très “jeu mobile”, avec le choix des stages, une sorte de grande villa de concessionnaires abritant nos bolides que l’on peut modifier assez simplement,, et un mode Highway que j’ai trouvé vraiment cool.Dans ce dernier, il est question de se tirer la bourre en multijoueur sur une sorte d’autoroute. Avant de se lancer, on peut modifier la densité du trafic et la météo, et le but sera de distancer son adversaire direct. Plus l’écart est grand, plus le nombre de points grandit, jusqu’à atteindre une limite signifiant que le premier ne pourra pas être rattrapé. C’est, avec des dépassements au millimètre pour gagner des points et quelques gros camions nous bloquant la route.Concernant la conduite des véhicules, en dehors d’une, et qui sera apparemment corrigée, je n’ai pas trouvé de gros défaut. C’est moins précis que dans une simulation, mais pas aussi foufou que dans un Ridge Racer. Les sensations de vitesse sont présentes, les bagnoles ne flottent pas et on sent que les équipes de développement ont pris les bonnes idées ici et là pour les ajouter à leur titre, sans en faire des caisses. Reste à voir ce que cela donnera, avec une, pour environ 40 euros.