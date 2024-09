La VR c'est trop bien. Elle m'a notamment apporté un de mes jeux préféré, adulé, vénéré : Half-Life: Alyx . Un jeu incroyable, proposant une aventure longue et palpitante, dans un univers culte et avec des sensations nouvelles. C'était en 2020 et depuis, ce chef-d'oeuvre a complètement anesthésié le support par son excès de flamboyance. Mon Meta Quest 2 n'a cependant pas pris la poussière car je fais de la voiture de course ou du camtar, mais rares sont les fois où je le sors pour lancer un jeu dédié complètement au déclencheur de vomi. C'est donc dans ce contexte que je me suis dit qu'il serait intéressant de faire le tour des prochaines sorties VR de Vertigo Games , vétéran de la réalité virtuelle.

Arizona Sunshine Remake

Metro Awakening

Commençons déjà par le passé de la VR. Comme son nom l'indique, Arizona Sunshine Remake est un remake du classique de Vertigo Games sorti en 2016 (bon dieu presque dix ans). Développé par l'équipe originale, cette refonte est censée améliorer certes les graphismes mais surtout refondre la maniabilité pour l'accorder aux standards de 2024. Malheureusement, n'ayant pas joué à l'original, je n'ai pas pu faire de comparaison directe mais les armes devaient être rechargées à la main en mimant les gestes comme dans Alyx ou le remake de Resident Evil 4 . J'ai d'ailleurs eu des petits soucis lors du réarmement de la culasse du pistolet de base, la forme de la manette PS VR2 bloquant un peu la gestuelle.A part ce petit soucis, je me suis bien amusé lors de ces 45 premières minutes du jeu: j'ai flingué des zombies, j'ai fait un peu d'exploration, j'ai fait exploser des zombies avec des grenades et des bidons rouges, j'ai cherché des munitions dans des voitures, j'ai encore flingué des zombies qui se sont réveillés après avoir déclenché l'alarme d'une camionette. J'ai aussi pu les découper car le remake ajoute des armes de corps-à-corps pour varier les plaisirs. C'est très basique, il n'y a presque pas d'interactions physiques avec les objets mais c'est rigolo. Tirer sur des trucs en VR reste toujours un plaisir simple et ce remake ne prétend pas proposer tellement plus d'autant qu'il apporte un nouveau système de mutilation sublimant le massacre.Le jeu pourra se parcourir à 4 en coopération, ce que je n'ai pas pu essayer, et sortira sur PS VR2, Meta Quest et SteamVR le 17 octobre 2024 avec une ristourne si vous possédez le jeu original.Après le passé, le présent. Toujours développé par Vertigo Games et édité par Deep Silver Metro Awakening est une prequelle exclusivement en réalité virtuelle au Metro 2033 de 4A Games où l'on incarne un certain Serdar en lieu et place de ce benêt d'Artyom. La démo présentait plusieurs petites séquences permettant de faire un peu le tour de ce que le jeu aura à nous proposer. Il est alors assez évident que la franchise était soluble dans la VR: les jeux originaux mettaient déjà une emphase sur la corporalité du personnage en obligeant le joueur à tout plein de manipulations (nettoyer son masque, recharger sa lampe, sortir son sac à dos etc.) et elles sont plutôt bien retranscrites dans Awakening. De plus la structure en couloirs (forcément on est dans le métro, hein) des 2 premiers jeux permet d'éviter d'avoir une adaptation VR donnant l'impression d'avoir dû réduire l'échelle du jeu original pour des raisons techniques.Les différentes séquences proposées permettaient d'alterner exploration, combat/infiltration et moments de grosse flippe. Les combats restent classiques pour de la VR mais la variété des armes du jeu original permet de varier un peu les manipulations pour les rechargements comme avec le fusil pneumatique que l'on doit pomper. L'exploration est assez classique pour la série avec des couloirs à parcourir et quelques sorties en extérieur demandant de mettre son masque et de contrôler le niveau du filtre de temps en temps (évidemment tout cela en mimant les gestes). Mais le passage marquant de cette démo restera l'exploration d'un labyrinthe chelou demandant de s'orienter via le son tout en étant attaqué par d'affreuses araignées nous grimpant sur le corps et s'agrippant sur notre visage. J'ai rarement eu autant les pétoches dans un jeu VR et je pense que Noddus l'Arachnophobe aurait eu une crise cardiaque s'il avait pu approcher le jeu.De ce que j'ai pu donc voir, Metro Awakening a l'air de proposer une adaptation VR solide des mécaniques et de l'univers de Metro. La direction artistique de la série fonctionne très bien même si j'ai l'impression que si le jeu propose quelques lieux très détaillés avec beaucoup de détails, le gros de l'exploration se fait dans des couloirs un peu vides. Le jeu sort de toute façon dans pas très longtemps, le 7 novembre 2024, sur PS VR2, Meta Quest et SteamVR.