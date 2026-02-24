After the Wane, la belle arabesque

C’est au détour de mes pérégrinations sur Bluesky, qui commence à se peupler de pas mal de studios et de gens travaillant dans le milieu du jeu vidéo, que j’ai découvert After the Wane, le prochain jeu du petit studio Nova-box, basé à Bordeaux. Un jeu français donc, mais surtout, un très joli visual novel sur le thème de la danse classique. Corps de ballet Je ne vais pas vous faire croire que je connais création en 2007 à Bordeaux. Loin de là. D’ailleurs, pour être tout à fait honnête, je découvre ce studio via ce nouveau jeu, qui a commencé comme beaucoup de petits studios, en travaillant pour d’autres. Ainsi, pendant leurs trois premières années, ils se sont fait les dents sur des commandes de jeux Nintendo DS, notamment sur de l’interface utilisateur et du développement d’algorithmes. Ensuite, ils ont bifurqué vers du développement de sites web et d’applications pour iPhone. Ce n’est qu’en 2013 qu’ils ont véritablement pris leur envol, en développant et éditant leurs propres jeux, principalement des romans graphiques interactifs.



Et tout cela en restant à trois personnes pour la composition principale du studio, avec Geoffroy Vincens (partner & founder, writer, narrative designer), Raphaël Le Bobinnec (partner, web, mobile & game developer) et Nicolas Fouqué (partner, artist). Néanmoins pour



En-dehors, en-dedans After the Wane nous raconte l’histoire d’une jeune femme, Lena, une danseuse classique qui semble avoir perdu un peu le moral face à la dure réalité. En effet, son arrivée à Paris ne s’est pas fait sans mal, logeant dans un petit appartement qu’elle a réussi à avoir par piston. Elle commence à ne plus avoir d’argent et attend désespérément une réponse positive afin de pouvoir intégrer l’Opéra National.







Sa passion étant plus forte que ses galères financières, après quelques discussions avec sa logeuse "sympa mais qui prend un peu de place", Lena décide de sortir prendre un peu l’air. Et c’est là que le jeu s’ouvre un peu plus. En effet, même si la démo est assez courte, elle offre plusieurs choix, pour une histoire pouvant prendre plusieurs embranchements différents.



Par exemple, dans mon premier essai, je me suis dirigé dans une petite ruelle, suivant mon intuition, ce qui m’a permis de croiser un bel homme en justaucorps sous le porche d’un immeuble. Un dialogue commence un peu comme dans un film romantique, et l'homme finit par me dire qu'il n'a pas vraiment le temps de discuter plus longuement et qu’aucun recrutement n’est actuellement en cours à L’avant-Poste, nom du lieu où il est probablement danseur, vu sa tenue.







Me voici donc reparti sous cette pluie battante et je me retrouve dans une pizzeria pour m'abriter un peu, pensant que c'était un bar. Par je ne sais quel heureux hasard, j’obtiens un job de serveuse en faisant la rencontre d’Aslan, un pizzaïolo, et d’Enzo, son patron qui est prêt à embaucher un peu n’importe qui de motivé. Cela me fera de l’argent pour payer le loyer, et continuer de vivre jusqu’à ce que ce foutu Opéra National daigne me répondre.



Mon second essai a été un peu différent, me faisant rencontrer Samira, qui fait partie de l’association le Cercle Saint-Louis. D’ailleurs, c’est là que j’apprends qu’elle est la sœur de quelqu’un que je connais.



Tout cela est plutôt bien écrit, avec un souci du détail et de cohérence qui fait plaisir à lire, et présentant des personnages assez intéressants. On s'y attache vite et on a grandement envie d'en savoir un peu plus et pourquoi pas, de tisser des liens. D’ailleurs, l’histoire tend à être un peu plus énigmatique jusqu’à ce que je comprenne que Lena n’a jamais connu sa mère, et que cela a l’air de la faire réfléchir sur sa propre vie et sa personnalité.







Au point d’entendre une voix avec qui elle peut dialoguer. C’est une sensation assez perturbante au passage, mais cela fonctionne plutôt bien dans la narration qui ne se contente pas que de dialogues entre personnage et de description faites par Lena comme dans de nombreux jeux AAA. Non ici, on a droit à un savant mélange des deux, avec en plus, une voix dans notre tête avec laquelle discuter.



Bref, dans tous les cas, le dernier acte de la démo se termine par un rendez-vous à L’avant-Poste, pour faire la connaissance (si on peut dire cela), de Déborah, qui semble être la directrice d'une troupe de danse dans un vieux théâtre parisien. Pas vraiment commode ni avenante, elle nous laisse néanmoins une chance de faire nos preuves.



Pointes en rotoscopie Et c’est à ce moment là que After the Wane, déjà très beau et propre dans ce qu’il propose visuellement, se met à nous en mettre plein les yeux. Lena se met à danser avec ce mystérieux jeune homme, formant un duo magnifique prenant vie sur fond de musique classique. Tout y est : port de bras, arabesque, jeté, plié, relevé, et autres mouvements et techniques de danse. C’est vraiment beau à voir, et il faut l’avouer, le travail graphique y est pour beaucoup avec cette direction artistique en aquarelle et en mouvement utilisant la rotoscopie (







La démo s’arrête après ce merveilleux duo. Et très honnêtement, je trouve cela plutôt prometteur. Je me doute que le jeu ne pourra pas proposer 150 embranchements différents pour arriver aux nœuds narratifs, avec des centaines de fins possibles, mais l’histoire et la direction artistique m’ont vraiment envoûté. Au passage, certains choix que l'on fait au fil des dialogue semble avoir une influence sur la personnalité de Lena, et non un système de moralité comme je le pensais lors de mon premier essai. C’est plus malin et cela pourrait nous emmener vers différentes narrations un peu moins binaires que celles que l’on peut voir dans d’autres visual novels. À voir tout de même si cela a un réel intérêt dans la narration.



Mais pour en savoir plus, il faudra patienter encore un petit peu, puisque After the Wane n’a pour le moment pas de date précise à part courant 2026 si tout se passe bien. Cependant, on sait qu’il sera disponible en démat’ sur Switch et PC via Steam, GOG et itch.io. En attendant, vous pouvez "whishlister" le jeu sur



Je ne vais pas vous faire croire que je connais Nova-box depuis sa. Loin de là. D’ailleurs, pour être tout à fait honnête, je découvre ce studio via ce nouveau jeu, qui a commencé comme beaucoup de petits studios, en travaillant pour d’autres. Ainsi, pendant leurs trois premières années, ils se sont fait les dents sur des commandes de jeux Nintendo DS, notamment sur de l’interface utilisateur et du développement d’algorithmes. Ensuite, ils ont bifurqué vers du développement de sites web et d’applications pour iPhone. Ce n’est qu’en 2013 qu’ils ont véritablement pris leur envol, en développant et éditant leurs propres jeux, principalement des romans graphiques interactifs.Et tout cela en restant à, avec Geoffroy Vincens (partner & founder, writer, narrative designer), Raphaël Le Bobinnec (partner, web, mobile & game developer) et Nicolas Fouqué (partner, artist). Néanmoins pour After the Wane , le trio a fait appel à Daniel Borges de Manufacture 43 pour aider au développement, et à Camille Marcos et Julien Ponsoda du studio Illustrason pour gérer la bande son.After the Wane nous raconte l’histoire d’une jeune femme,qui semble avoir perdu un peu le moral face à la dure réalité. En effet, son arrivée à Paris ne s’est pas fait sans mal, logeant dans un petit appartement qu’elle a réussi à avoir par piston. Elle commence à ne plus avoir d’argent et attend désespérément une réponse positive afin de pouvoir intégrer l’Opéra National.Sa passion étant plus forte que ses galères financières, après quelques discussions avec sa logeuse "sympa mais qui prend un peu de place", Lena décide de sortir prendre un peu l’air. Et c’est là que le jeu s’ouvre un peu plus. En effet, même si la démo est assez courte, elle offre plusieurs choix, pourPar exemple, dans mon premier essai, je me suis dirigé dans une petite ruelle, suivant mon intuition, ce qui m’a permis de croiser un bel homme en justaucorps sous le porche d’un immeuble., et l'homme finit par me dire qu'il n'a pas vraiment le temps de discuter plus longuement et qu’aucun recrutement n’est actuellement en cours à L’avant-Poste, nom du lieu où il est probablement danseur, vu sa tenue.Me voici donc reparti sous cette pluie battante et je me retrouve dans une pizzeria pour m'abriter un peu, pensant que c'était un bar. Par je ne sais quel heureux hasard, j’obtiens un job de serveuse en faisant la rencontre d’Aslan, un pizzaïolo, et d’Enzo, son patron qui est prêt à embaucher un peu n’importe qui de motivé. Cela me fera de l’argent pour payer le loyer, et continuer de vivre jusqu’à ce que ce foutu Opéra National daigne me répondre.Mon second essai a été un peu différent, me faisant rencontrer Samira, qui fait partie de l’association le Cercle Saint-Louis. D’ailleurs, c’est là que j’apprends qu’elle est la sœur de quelqu’un que je connais.Tout cela est plutôt bien écrit, avec, et présentant des personnages assez intéressants. On s'y attache vite et on a grandement envie d'en savoir un peu plus et pourquoi pas, de tisser des liens. D’ailleurs, l’histoire tend à être un peu plus énigmatique jusqu’à ce que je comprenne que Lena n’a jamais connu sa mère, et que cela a l’air de la faire réfléchir sur sa propre vie et sa personnalité.. C’est une sensation assez perturbante au passage, mais cela fonctionne plutôt bien dans la narration qui ne se contente pas que de dialogues entre personnage et de description faites par Lena comme dans de nombreux jeux AAA. Non ici, on a droit à un savant mélange des deux, avec en plus, une voix dans notre tête avec laquelle discuter.Bref, dans tous les cas, le dernier acte de la démo se termine par un rendez-vous à L’avant-Poste, pour faire la connaissance (si on peut dire cela), de. Pas vraiment commode ni avenante, elle nous laisse néanmoins une chance de faire nos preuves.Et c’est à ce moment là que After the Wane, déjà très beau et propre dans ce qu’il propose visuellement, se met à nous en mettre plein les yeux.Tout y est : port de bras, arabesque, jeté, plié, relevé, et autres mouvements et techniques de danse. C’est vraiment beau à voir, et il faut l’avouer, le travail graphique y est pour beaucoup avec cette direction artistique en aquarelle et en mouvement utilisant la rotoscopie ( voir ce post Bluesky ). Le tout étant fait main et dans une industrie qui pousse de plus en plus à utiliser de l'IA, cela fait plaisir à voir.La démo s’arrête après ce merveilleux duo. Et très honnêtement, je trouve cela plutôt prometteur. Je me doute que le jeu ne pourra pas proposer 150 embranchements différents pour arriver aux nœuds narratifs, avec des centaines de fins possibles, mais. Au passage, certains choix que l'on fait au fil des dialogue semble avoir une influence sur la personnalité de Lena, et non un système de moralité comme je le pensais lors de mon premier essai. C’est plus malin et cela pourrait nous emmener vers. À voir tout de même si cela a un réel intérêt dans la narration.Mais pour en savoir plus, il faudra patienter encore un petit peu, puisque After the Wane n’a pour le momentsi tout se passe bien. Cependant, on sait qu’il sera disponible en démat’ sur. En attendant, vous pouvez "whishlister" le jeu sur leur page Steam

After the Wane a tout de l’expérience qui nous happe dès les premières minutes par son ambiance graphique et sonore absolument splendides, et ses mystères que l’on découvre au fil de la narration. J’ai envie d’en savoir plus sur Lena, de la revoir danser avec toute sa grâce, son élégance et sa légèreté, mais aussi de faire les bons choix pour lui redonner l’espoir dans sa passion.